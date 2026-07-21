Diputado: Tibugsok

Klaro kaayo ang script oy.
Kadtong mga nagkugi og panggukod sa mga naapil sa eskandaloso nga flood control project mao na hinuoy nauna og kapriso pero kadtong naapil sa lista, libre lang gihapon.
Kadtong wala pa matanggong sa prisohan, gipahibalo nang daan nga ukayon na sab kadtong mga proyekto nga naapil sila kay “basin” og adunay kahiwian nga nahitabo sa maong proyekto.
Pero gihimo lang kini sa mga pinili nga mga “kontra” ug mga pinili sab nga mga proyekto, dili ang tanang proyekto sa kagamhanan.
Tuod man, natanggong gyud sa prisohan sila si Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta, ug kanhi Kongresista Mike Defensor.
Ug karon, si Senador Alan Peter Cayetano na sab ang gi-target sa pagahimuon kunohay nga imbestigasyon sa NBI kalabot sa SEA Games kaniadtong 2019.
Kon mogawas na sab ang kaso nga non-bailable batok kang Cayetano ug matanggong na sab siya sa prisohan, pasabot nga maminusan na og 4 ang mga senador nga wala maapil sa grupo ni BBM, apil na si Bato dela Rosa nga hangtod karon missing in action pa gihapon, sama sa gihimo ni Senador Ping Lacson kaniadto sa dihang gipadakop siya sa hukmanan.
Nagkugi og padakop sa grupo ni Cayetano pero gipasagdan lang nga matulog ang imbestigasyon sa flood control scandal.
○ ○ ○
Pero dunay nangutana.
Kon mapriso gyud si Cayetano sama ni Marcoleta ug Estrada, mausab ba ang numero nga gikinahanglan aron makonbikto si VP Sara sa impeachment trial?
Kon 24 silang tanan ka senador unya napriso si Marcoleta, Estrada, ug Cayetano unya missing in action sab si Bato, nagpasabot ba kini nga dili na sila apil sa ihap sa 24?
Laing pangutana.
Adunay mga bug-at nga mga kaso nga giatubang sila si Senador Chiz Escudero ug Senador Joel Villanueva pero kay nibali na man sila sa grupo ni Tito Sotto, unsa na may mahitabo sa mga kaso nga ilang giatubang nga mura’g nahilom na man?
○ ○ ○
Usa sa mga basehan sa kaso nga impeachment batok kang VP Sara mao ang betrayal of public trust.
Pero sa mga survey nga gihimo, nigawas nga taas lang gihapon ang trust rating sa mga katawhan ni VP Sara samtang nagpabilin nga niunlod ang trust rating ni BBM.
Di ba bakikaw kaayo paminawon nga giakusar nila si VP Sara og betrayal of public trust pero dako lang gihapon ang pagsalig sa mga katawhan kaniya?
Gawas pa niini, gihimo sab nga basehan ang gihimong panghulga ni VP Sara batok kang BBM pero nigawas nga aduna kini kondisyon - mahitabo lang ang hulga nga pagpatay kon patyon sab nila si Inday Sara.
Kon dili nila patyon si Inday Sara, walay pagpatay ni BBM nga mahitabo.
Kon mahulog kini og kaso nga Grave Threats, mogawas nga dili kini usa sa mahimong basehan sa impeachment.
○ ○ ○
Nagpabilin pa ba gihapon hangtod karon nga nanghatag og libre nga pamahaw ug paniudto ang Walang Gutom Kitchen ni BBM dinhi sa Sugbo?
Sa atong nahibaw-an, walay gigahin nga pundo ang maong “kusina” kay nagsalig lang kini sa mga donasyon.
Kon walay donasyon, walay ikahatag nga pamahaw ug paniudto ug buot ipasabot, dakong binuang lang diay ang gitawag og Walang Gutom Kitchen?
Sa wala pa si BBM mo-bukas sa Walang Gutom Kitchen sa Sugbo, gibuksan sab ni BBM ang usa ka irrigation project sa NIA sa Mabini, Bohol.
Wala pa gani matiwas og tangtang ang mga dayan-dayan sa maong pagbukas, nigawas na dayon ang balita nga moryo-moryo lang diay ang maong mga proyekto.
Dali ra kaayo matumpag ang irrigation canal ug dali ra sab polpugon sa kamot ang mga hollow blocks nga gigamit niini.
Mao kini hinungdan nga gipaimbestigar kini sa SP sa Bohol kay susama lang kini sa gikaintapan nga eskandalosong flood control project ni BBM.
Imbes magpapogi points, nabuking na hinuon ang lain pang eskandalosong proyekto.
Karon, angay pa ba ikatingala nga padayon nga nitibugsok ang trust rating ni BBM?