Diputado: Tigpaghot nga iro?

Hulga o drama lang ang gihimong bahad ni Antonio Trillanes ngadto kang Senate President Chiz Escudero?
Mao kini ang nahimong tanghaga og nakapakurat sa daghang mga katawhan human mohimo og presscon si Trillanes karong bag-o lang.
Gihulagway ni Trillanes nga wala siya malipay o mahimuot sa mga gihimo ni Escudero isip presiding officer sa impeachment trial ni VP Inday Sara.
Human niya og litok niini, gipahinumdoman ni Trillanes si Escudero nga adunay siya giatubang nga kasong plunder ug kon magpadayon siya sa iyang gihimo karon, deretso sa prisohan si Escudero.
Kon drama lang kini, mahimo nga di ra kini tagdon, ipalusot lang sa pikas nga dunggan ug isipon lang nga nagpapansin lang si Trillanes kay matod pa, KSP kini siya. Di man sab malalis nga tinuod ang iyang gisulti nga adunay giatubang nga kaso si Escudero bisan kon sukwahi kini sa nahitabo ni Marcoleta ug Defensor nga tomatik nga migawas ang arrest warrant.
Hangtod karon, sama sa nag-utaw-utaw sa kahanginan ang maong pagdakop og mahimo kining ipatuman, kon ipatuman man gani, bisan kanus-a, depende sa Sandiganbayan.
Kon hulga kining gihimo ni Trillanes, ang unang mosulod sa hunahuna, aduna bay gamhanan nga opisyal nga nagpaluyo kaniya ug makahimo sa pagpatuman sa gihulga ni Trillanes? Gitahod na sa mga katawhan nga sama sa tigpaghot nga iro si Trillanes sa mga namunoan karon, ug nga kadtong ilang nakita nga hulga sa gahom karon ug sa umaabot nga piniliay, angay nga paghuton sa ilang tigpaghot hangtod maluya ug mapukan kini.
Tiaw bay bisan kon balik-balik na lang ang iyang gisulti nga kasagaran niini mga tsismis ug pulos lang paukyab kay wala igo ug lig-on nga basehan, makapatapok lang gihapon siya sa mga sakop sa media. Sa akong nahibaw-an personal, nagkinahanglan og daku-dakong kantidad ang paghimo niini.
Kon personal nga kuwarta ni Trillanes ang iyang gigamit, walay problema kay apil man kini sa iyang tawhanong katungod. Apan kon kuwarta sa mga katawhan ang gigamit niini, mahimo na kining dakong tanghaga kon kinsa nga opisyal ang migasto sa maong kantidad.
Buyno, ang tumoy niining tanan mao kini - katuhoan pa ba diay si Trillanes?
Human sa mga nanglabay nga paukyab, motuo o tagdon pa ba kaha sa mga katawhan ang mga gipanulti ni Trillanes?
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Unsa kaha ang makab-ot nga hukom sa Supreme Court sa reklamo ni Atty. Romulo Macalintal nga supak sa balaod ang gihimo ni BBM nga pagkanselar sa BSKE elections karong Nobiyembre 2?
Kon mouyon ang Supreme Court sa mga rason ni Macalintal, mogawas ang hukom sa Supreme Court og posible nga madayon gyud ang BSKE elections, ilabi na kay nakagasto na ang Comelec ug sobra sa 8 ka bilyunes ka pesos alang sa maong piniliay.
Kon di mouyon ang Supreme Court, makanselar gyud kini ug di na madayon pa ang piniliay sa BSKE. Pero ang pangutana - hangtod kanus-a man diay mahimo ang piniliay sa BSKE, depende lang sa mando sa mga politiko.
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Dako ang akong kalipay nga usa ako sa mga napili nga “nominee” sa bag-o lang nahuman nga 2nd Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards.
Og dako sab ang akong kalipay nga mga kauban ra sab nako nga mga magsusulat niining pahayagan ang kauban nga mga nominees, si Atty. Eddie Barita ug si Ahmed Quizon.
Og laing dako nga kalipay sa dihang mitanyag si Atty. Eddie Barrita og blowout human sa awarding ug human niya masungkit ang kadaugan, nalibre ang akong panihapon ug nakainom pa sa akong paboritong imnunon. Congrats Pañero Eddie sa imong kadaugan.