Diputado: Tiklo ang impeachment ni Inday Sara?

Sa panahon nga aktibo pa ang akong pang-laban isip Abogado, dihay panahon nga nagka-abot mi ni Atty. Rufus Rodriguez didto sa opisina sa SEC tungod kay parehas ming duha nga adunay gilabanan nga mga corporate nga kaso.
Sa akong nasaksihan samtang gitawag ang iyang kaso, nakadayeg ko sa kalantip sa pangisip ni Atty. Rodriguez.
Tungod sa kalantip sa iyang panghuna-huna, dili ikatingala nga malamposon gyod kaayo ang pagka-manlalaban ni Atty. Rufus Rodriguez.
Karong bag-o lang, napakita na usab ni Atty. Rodriguez, nga karon usa na ka kongresista sa Cagayan de Oro City, ang kalantip sa iyang panghuna-huna.
Ngano man?
Matod pa ni Cong. Rufus Rodriguez, dili mahimo nga kasohan og impeachment si Inday Sara tungod kay sa iyang posisyon nga Kalihim sa Department of Education (DepEd), dili siya impeachable ug walay katungod o jurisdiction kaniya ang Ubos Balay Balaoranan.
Nganong na-isyo man kini ug ngano man nga nakasulti man si Cong Rufus Rodriguez nga dili pwede kasohan og impeachment si Inday Sara.
○ ○ ○
Gikasohan si Inday Sara og pipila ka impeachment complaints tungod sa matod pa, kwestiyonable nga pag-gamit sa iyang confidential funds sa panahon nga siya ang milingkod nga Kalihim sa Department of Education.
Matod pa, nalatid sa balaod nga ang maong salaod nga himoon sa usa ka Bise Presidente naapil sa mga sala nga mahimong basehan sa kaso nga impeachment.
Tungod kay sa panahon nga milingkod siya nga Kalihim sa DepEd siya man sab ang Bise Presidente, nakahuna-huna ang mga mikiha nga lumpongon na lang nila ang kaso nga impeachment batok kang Inday Sara.
Husto ba kini?
Matod pa ni Cong. Rodriguez, dili makasohan si Inday Sara og impeachment kay ang gibasehan nga salaod mao man ang kaso nga may kalabotan sa pag-gasto sa iyang confidential funds sa opisina sa Kalihim sa DepEd. Ang opisina sa DepEd ubos man sa opisina sa Presidente, nga mao unta ang opisina nga may jurisdiction sa maong kaso.
Kon ang gibasehan pa sa maong kiha mao pa ang pag-gasto sa confidential funds sa opisina sa Bise Presidente, klaro kaayo nga mahimo siyang kasohan og impeachment.
○ ○ ○
Nindot kaayo kining maong pagpasabot ni Cong Rodriguez. Human sa maong pagsaysay, unsay mapaabot sa katawhan? Magpadayon pa kaha ang maong impeachment complaint o i-dismiss kini sa Ubos Balay-Balaoranan?
Kay usa man ka legal question kining gipagawas nga pamahayag ni Cong. Rodriguez, posible ba kaha nga isang-at na sab kini sa Korte Suprema aron ang maong korte mao na sab ang mohusay niini? Nindot nga atangan nato ang mosunod nga mahitabo.
○ ○ ○
Duna akoy pangutana.
Mahimo na diay nga mohukom ang Cebu City Police nga sad-an ang naapil sa usa ka aksidente sa kadalanan og momando nga bayran ang mi-resultang damyos sa sakyanan?
Dili na diay sila mohulat nga isang-at ang kaso sa hukmanan kay deretso na man dayon ang ilang mando nga pabayran ang damyos nga miresulta sa maong aksidente?
Nagtuo ako nga kutob lang sa pag-imbestigar ang ilang trabaho pero matod pa sa imbestigador nga si Patrolman Pacaña, nakahukom siya nga sad-an ang nagmaneho sa usa ka sakyanan ug angay nga mobayad sa damyos. Dili ba trabaho man kini sa Huwes ug dili sa police?