Diputado: Unsay hinungdan?

Gatan-aw ko ni Senador Win Gatchalian nga nagtapad og lingkod ni Senador Chiz Escudero panahon sa impeachment trial sa senado diin si Escudero maoy gipili nga maoy mo-preside sa maong trial, nahinumdom dayon ko sa nagmaneho og pedicab o jeepney nga depasahero nga gitaparan sa asawa.
Igo lang sa pagmaneho ang driver kay ang asawa man ang modawat sa plete og mosukli sa pasahero.
Pero maayo na lang ang asawa kay aduna man siyay trabaho nga mao ang pagdawat sa plete ug paghatag sa sukli.
Si Win, naglingkod lang intawon sa tapad, way gibuhat, kay si Chiz man ang nag-preside sa maong buruka, si Chiz ang mohukom kon dunay mga mosyon sa prosecution ug sa depensa ug si Chiz sab ang mokontrolar sa palakad sa maong buruka.
Sumangil na lang intawon si Win og sulat-sulat, mohangad, manghupaw, maglingi-lingi, ug sama sa pahoy nga wa gyud intawon apil sa maong buruka.
Bakikaw tan-awon nga duha sila nga naglingkod sa atubangan pero murag pahoy lang ang usa samtang ang ikaduha mao ray nagtingog ug nagmaneho sa buruka.
Dinha nimo makita kon angayan ba gyud nga mag-senate president si Win.
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Daghang mga legal issues ang maong impeachment trial.
Gikuwestiyon ang pamaagi sa Committee on Justice sa House of Representatives kay igo man lang unta kini sa pagdawat ug paghukom sa mga ebidensiya gikan sa prosekusyon ang Committee pero ang gibuhat nila mao ang paghimo sa gitawag og mini-trial diin sama sa gihimo nila ang trabaho unta sa senado nga mao ang angay nga mohimo nini.
Mismo ang gidaghanon sa boto aron pagkonbikto gilalisan sab, hasta ang proseso sa pagpili sa senate president ug ang pagpili sa presiding officer sa impeachment trial.
Kinsa man ang mohukom niini - ang Supreme Court. Pero sa mga nangaging panahon diin adunay gisang-at nga mga susamang kaso ngadto sa Supreme Court, sama sa wala magdali ang maong hukmanan.
Hangtod dili mohukom ang Supreme Court, magpabilin nga naglutaw ang mga pangutana nga nangita og tukmang tubag.
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Daghan ang naglibog.
Sa dihang nigawas ang balita nga dakpunon si Senador Marcoleta, kalit lang nga naghimo og makabungog nga rally ang Iglesia ni Cristo (INC). Tungod niini, daghan ang nagtuo nga mao na kadto ang makamugna og dakong hut-ong sa mga katawhan nga maoy moawhag nga palagputon sa katungdanan si BBM.
Apan sama sa kilat nga kalit ra sab naugdaw ang maong dakong rally kay naundang ra man kini og sama sa aso nga nahanaw ang pagtuo nga malagpot na si BBM.
Tuod man, gidakop gyud si Marcoleta ug karon, natanggong na sa prisohan.
Unsa man kahay hinungdan nga giundang man ang maong makabungog nga rally nga unta nakasentro man kini sa kaso nga plunder ni Marcoleta?
Pasagdan na lang ba kaha sa INC nga madugta sa prisohan si Marcoleta samtang gihusay ang kaso niini nga plunder?
Unya kon kahinumdoman, nipadayag ang INC nga supak sila sa paghimo sa impeachment kay matod pa, adunay pay mas importanteng mga butang nga angay himuon sa kagamhanan. Apan karon, gihimo na ang impeachment.
Nausab na ba ang gipadayag sa INC kabahin sa paghimo sa impeachment?
Kon nausab man gani, unsa may hinungdan niini?