Diputado: “Wa dinhi ug wa didto”

Abot sa dunggan ang tingsi niya sa dihang siya ang gitudlo ni BBM nga maoy hepe sa kapulisan sa tibuok nasod, human niya himoa ang makasaysayon nga pagdakop ug gisundan sa pagpasakay kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte padulong sa The Netherlands.
Matod pa, siya sab ang niangkon nga nakadakop kang Pastor Apollo Quiboloy bisan kon matod pa, nisurender si Quiboloy sa laing opisyal. Pero wala magdugay sa katungdanan, gitangtang ra sab dayon si General Nicolas Torre III.
Ang nakapait pa gyud kay ang iyang luyo-luyo nga iyang gibalhin ngadto sa Mindanao mao ra sab ang gipuli kaniya nga bag-ong hepe sa kapulisan sa nasod, si General Jose Melecio Nartatez Jr.
Matod pa ni kanhi PNP Chief Ping Lacson, nagpasulabi ra si Torre sa iyang gahom pinaagi sa pagbalhin ni Gen. Nartatez nga walay pagtugot o go signal sa Napolcom.
Gawas pa niini, naukay sab ang tibuok nasod sa dihang klaro kaayo nga gisupak ni Torre ang mga “mando” ni Kalihim Jonvic Remulla sa DILG nga unta, aduna man kini operational control sa tibuok PNP.
Sa mga nagsunod sa balita, daghan ang natingala kon nganong kalit lang “midako ang ulo” ni Torre.
Unsa o kinsa may gisaligan ni Torre nga kon imong tan-awon, sama sa wala man siyay gikahadlokan - tiaw bay banggaon niya ang Kalihim sa DILG ug ang Napolcom?
Sa pagkakaron, naglutaw-lutaw pa sa kahanginan ang kapalaran ni Torre, apil na ang iyang mga hinanib o loyalists sa PNP nga abtik kaayo nikapyot sa sidsid sa iyang uniporme sa dihang gitudlo siya isip kanhi PNP chief sa nasod.
○ ○ ○
Duna sab parehas ani nga akong nahinumdoman, dili siya ordinaryo nga opisyal kondili kalihim gyud sa usa ka departamento sa kabinete sa presidente.
Sa siya pa ang kalihim, hilabihan gyud “kadako ug napuno sa hangin ang iyang ulo” kay ingnon gyud niya ang iyang regional directors nga dili mahadlok sa mga politiko ug kon mahitabo nga i-bully sila sa mga politiko, mahimo nga mo-walkout sila ug siya na ang mahibalo nga moatubang sa mga politiko.
Gihimo niya kining maong “wale o homily” panahon sa usa ka closed-door nga executive meeting sa kaulohan nga giatendihan sa tanang regional directors. Sa mga naminaw, diha sab pipila nga nituo, pero kadaghanan kanila nga nakaila na sa “kahangin” sa maong kalihim ug nasayod na sa kahugaw sa politika sa nasod, wala gyud motuo nga husto ang gisulti sa kalihim.
Tuod man, sa dihang niatender sa budget hearing ang maong kalihim didto sa kongreso, makaluluoy kaayo ang maong kalihim kay gitabangan man og birada sa mga kongresista tungod sa iyang mga “wa dinhi ug wa didto” nga mga programa.
○ ○ ○
Daghan sa iyang mga sakop ang natingala og dis-a makakuha sa ideya ang maong kalihim sa iyang mga “wa dinhi ug wa didto” nga mga programa kay wala man kini maapil sa regular nga mga programa sa maong departamento.
Buot ipasabot, gagama-gama ra ang maong kalihim sa mga programa nga angay buhaton sa maong departamento ug wala na siya manguha sa mga ideya o tambag o rekomendasyon sa mga eksperto sa maong mga proyekto nga iya ra sab nga mga sakop.
Giunsa man niya kini paghimo?
Diha pa masabti sa kadaghanan sa iyang mga sakop nga ang iya diay nga mga “wa dinhi ug wa didto” nga mga proyekto bunga lang diay sa iyang mga damgo.
Tiaw bay sayo siya matulog, sayo sab nga momata ug inig mata niya, maghimo na dayon siya sa iyang “vlog” ug didto sa iyang “vlog” iyang isaysay ang iyang mga “nahunahunaan” samtang natulog siya og sama sa apil na kini sa regular nga mga programa sa maong departamento bisan kon dili.
Usa sa iyang mga sakop wala gyud kapugong sa iyang gibati - nagpataka man lang ni si Sir.
○ ○ ○
Pero dili kadto ang hinungdan nga natangtang siya sa katungdanan.
Natangtang siya kay sama ni Gen. Torre, gibangga sab niya ang duha ka mga lig-on nga mga kaalyado sa presidente.
Sa dihang gibati na niya ang kainit sa iyang lingkuranan kay na “hot seat” na man siya, diha pa niya nasabti nga dili diay magsilbi sa pang-gobiyerno kon magsalig lang sa “hangin sulod sa iyang ulo.”