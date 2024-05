Diputado: Wa ka panapo si Zubiri

Wa ko magdahom nga sama sa nakuratan si kanhi Senate President Migs Zubiri sa nahitabo kaniya sa dihang gipulihan siya sa pagka-Senate President.

Bisan tuod migawas nga mi-resign siya, pero sa tinuod, nawagtang ang suporta sa mayoriya sa Senado sa dihang 14 sa 24 ka mga senador mipirma batok kaniya ug maoy hinungdan nga nakahukom siya nga mo-resign na lang. Mas nindot paminawon nga mi-resign kay sa gipalagpot sa katungdanan.

Sa kadugay na niya sa politika, dako ang akong pagtuo nga sinati na kaayo si Migs sa hugaw nga mga kalihukan sa politika - sama sa mag-smile sa atubangan pero libakon diay ka kon motalikod, amigo kunohay pero sayon ra kaayo mo-traydor, kauban kunohay sa grupo pero dali ra kaayo motabok sa pikas ug uban pa.

Sa gipakita ug giyawyaw ni Migs Zubiri human siya ni-resign, sama sa nakuratan ug wa makabantay si Zubiri sa buhaton sa iyang gituhoan nga mga kaalyado sa politika. Sama sa nakalimot si Zubiri sa ginaingon nga - the only permanent thing in politics is personal interest.

Kauban mo karon pero sa kalit lang, mahimo na mo nga kontra, o kontra mo karon pero sa kalit lang, mahimo mo nga kauban.

Mao kini ang nahitabo ni kanhi Senate President Migs Zubiri.

○ ○ ○

Daghan ang sumsuman sa mga balita kon unsa gyod ang hinungdan sa maong lahugay sa Senado. Ang mga senador lakip na ang bag-o nga Senate President nga si Chiz Escudero ingon man si Majority Floor Leader Francis Tolentino dili gusto mosulti sa tinuod nga hinungdan sa maong lahugay.

Pero mato pa sa mga marites sa Senado, daghan ang migawas nga hinungdan.

Usa na niini ang matod pa dili maayo nga pagbahinbahin sa pipila ka bilyon ka pesos nga “pork barrel” sa mga senador.

Lain nga hinungdan mao ang kakulang sa kasibot sa Senado sa pagduso sa charter change, dili parehas sa Ubos Balay-Balauranan nga sama sa nagdali nga mausab na ang Batakang Balaod.

Lain pa gyod nga hinungdan mao ang padayon nga imbestigasyon sa gitawag og PDEA Leaks ubos sa komitiba ni Bato dela Rosa.

Taliwala niining tanan, plastado si kanhi SP Migs Zubiri og maoy hinungdan nga siya ang gipahimungtan sa tanan.

○ ○ ○

Daghan ang natingala sa giyawyaw ni Zuribi nga gitangtang siya tungod kay wala siya motuman sa sugo sa “powers that be.”

Kinsa man ang iyang gipasabot niini?

Nganong motuman man siya sa sugo, dili ba diay separate and independent man ang Senado? Naa ba diay nagmando sa Senado kon unsay buhaton ug unsay dili angay buhaton?

Kon mao kini, nagpasabot ba kini nga nahanaw na gyod diay ang kanhi integridad sa Senado? Sa akong nahibaw-an kaniadto, daghan ang misalig sa integridad sa Senado kay dili kini sayon o dali nga motuman sa mando sa Palasyo tungod kay aduna kini kaugalingon nga baruganan.

Daghan nga mga kanhi senador ang gi-idolo sa katawhan tungod sa ilang lig-on ug tim-os nga mga baruganan sama kanila ni Jovito Salonga, Jose Diokno, Aquilino Pimentel, Joker Arroyo, Rene Saguisag ug uban pa.

Apan karon, masabtan nato sa gipangyawyaw ni Zubiri nga duna diay mando nga wala tumana sa Senado ug mao kini hinungdan nga gitangtang siya tungod kay siya man ang pangulo niini.

○ ○ ○

Walay bisan usa sa mga senador ang gusto mopadayag sa tinuod nga hinungdan sa maong lahugay. Gani, igo lang si Zubiri mihatag og pasumbingay ug wala niya hinganli ug unsa o kinsa ang mihatag sa maong “mando” nga wala matuman.

Kon magpadayon kini, malukop sa kangitngit ang panabot sa katawhan sa tinuod nga kalihukan sa Senado ug mao kini hinungdan nga kusog kaayo ang signal gikan sa mga marites sa senado.

Ang mga marites na lang tingali ang makahatag og gamay nga kahayag kalabot sa maong kalihokan.

Pero ang pangutana, kasaligan ba o katuhoan ba ang gipangyawyaw sa mga marites sa Senado?

○ ○ ○

Kon tan-awon nato ang kasaysayan sa Senado, mahimong magpabilin nga Senate president ang usa ka senador kon padayon nga nagsuporta kaniya ang kinamenosan 13 ka mga senador. Kon dili na kaabot og 13 ang nagsuporta, otomatik na dayon nga matangtang ang naglingkod.

Mao kini hinungdan nga ampingan gyod pirmi sa naglingkod ang maong gidaghanon sa iyang “paborito” nga mga senador aron magpabilin siya sa pwesto.

Pero sa nahitabo ni Zubiri, dihay pipila ka mga “paborito” nga mga senador ang mi-traydor kaniya ug nilahos lang og tabok sa pikas grupo nga wala lang gani makigsulti kaniya. Mao kini hinungdan nga mitulo gyod ang pipila ka lusok sa luha ni Zubiri sa kalagot.

Kon si Senate President Chiz Escudero gusto nga magpabilin sa katungdanan, angay nga itanom niya sa iyang utok ug hinuktokan pirmi nga ang nahitabo ni Zubiri mahimo sab nga mahitabo kaniya.