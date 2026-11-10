Diputado: Wa magsilbi ang daghang kuwarta

Wa magsilbi ang mga pagarpar ni US President Donald Trump og niresulta kini sa pagkayabo sa iyang partido nga Republican Party sa miaging semana nga mid-term elections sa Estados Unidos ug nigawas nga mananaog ang Democrats sa Kongreso, sa Ubos Balay-Balaoranan ug sa Senado.
Buyno, nidaog man tuod ang Democrats pero wala nila makuha ang sobra sa ⅔ nga gidaghanon sa mga posisyon sa Senado ug sa Ubos Balay-Balaoranan.
Dako kini og epekto kay kon nakuha pa nila kini, mahimo nila nga i-override ang veto power sa presidente.
Buot ipasabot, bisan kon mopagawas sila og balaod, mahimo gihapon kini nga i-veto ni Trump ug maglisod pag-override niini ang kongreso.
Daghan ang atong makat-unan sa maong piniliay.
Matod pa, aduna nay daghang giplano nga buhaton ang mga Democrats inig sugod sa ilang termino karong umaabot Enero 3. Usa na niini ang paghimo sa ilang gitawag og oversight function, diin mahimo nila nga imbestigahon ang tanang mga programa ni Trump, tanang gihimo ni Trump, apil na ang mga sakop sa iyang pamilya ug suod nga mga higala. Mahimo nila ipatawag ang testigos ug paatubangon kini sa maong husay, apil na ang pagpagawas sa mga dokumento nga magamit sa maong husay.
Kadtong mga bilyonaryo nga mga amigo ni Trump mahimo nang ipaubos sa maong imbestigasyon sama nila ni Elon Musk, Jeff Besos ug apil na ang mga bilyonaryo nga negosyante sa Silicon Valley. Lakip na niini ang mga anak mismo ni Trump tungod sa kalit nga pagsaka sa ilang negosyo human molingkod si Trump sa White House.
Dako kining problema tungod kay daghan na kaayo nga gibuhat si Trump nga wala mahisubay sa balaod, sama sa pagdeklarar niya og gubat sa Iran, tungod kay ang kongreso lang ang dunay gahom paghimo niini.
Wa magsilbi ang gigasto nga hapit tunga sa bilyon dolyares ni Elon Musk isip ayuda sa mga Republicans, labi na gyud sa Texas tungod kay napilde gyud ang iyang gimanok didto. Bisan pa sa galunop nga kuwarta, paggamit sa mga moderno nga pamaagi sa pangampanya apil ang paggamit sa mga robot aron mangampanya, naparot gyud ang mga gisuportahan ni Musk sa pagkasenador ug sa pagkagobernador.
Nipatigbabaw gyud ang kasuko sa mga katawhan sa mga Republicans ug wala sila matandog sa mga minilyon nga salapi ni Elon Musk.
Mao kini hinungdan nga posibleng mag-atubang si Musk og dakong imbestigasyon sa iyang mga kalihukan ubos sa pamunoan ni Trump, gawas pa sa pagkahagba sa mga stocks sa Tesla ug Space-X nga gipanag-iya ni Musk.
Buyno, daghan sab ang nasuko ni Elon Musk kay sa bag-o pa ang pamunoan ni Trump, si Elon Musk man ang nangulo sa kampanya sa pagtangtang sa matod pa niya, pag-usik-usik sa kuwarta sa kagamhanan sa daghan kaayong mga way gamit nga mga empleyado. Tungod niini, daghan gyud kaayo ang nakulban sa kaldero kay gipangtangtang man sila sa trabaho ni Musk.
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Kining nahitabo ni Trump ug Musk parehas ra kini sa nahitabo sa Bohol kaniadto. Usa ka kandidato nanghambog nga dili lisod modaog sa piniliay sa Bohol kay “pera-pera lang” nga sama sa giinsulto niya ang mga katawhan nga nawong sila og kuwarta.
Tuod man, nanggawas gyud ang hilabihan ka daghan nga kuwarta sa maong kandidato unya kon pangutan-on didto sa Manila mahitungod sa piniliay sa Bohol, molahos lang og tubag nga “it’s all over but the counting.” Ingon ana siya nakaseguro sa iyang kadaugan.
Pag-ihap pa bitaw human sa piniliay, nangamote intawon ang hambogero nga politiko tungod kay naparot siya sa hilabihan ka daghan nga boto sa iyang kaatbang. Mao kini giingon nga dili tanang panahon maghari ang kwarta tungod kay adunay panahon nga mogawas gyod ang prinsipyo sa mga tawo.
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Kon di makapadaog si Trump sa iyang mga kandidato, susama usab kini sa nahitabo ni BBM kaniadtong piniliay sa 2025 diin deretso-inidoro ang iyang mga kandidato pagka-senador bisan pa sa iyang way puas nga pagkampanya kanila.
Ngano man?
Tungod kay makita nimo ang reaksiyon sa mga katawhan kon makita nila si BBM, nasuko, wa malipay ug wa mahinangop.
Napagan ug nadamay intawon ang iyang mga kandidato. Tungod niini, daghan ang nagtuo nga mao sab kini ang mahitabo karong piniliay sa 2028, ilabi na kay dili na makadagan pa si BBM pagka-presidente.