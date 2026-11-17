Dili pa mahibaw-an kon kanus-a nagsugod og pangilad ang nagbaligya og lechon o pila na kaha ka mga tawo ang iyang nailad. Dili sad mahibaw-an kon pila sila kabuok sa mga namaligyaay og lechon ang nagbuhat sa maong klase sa pangilad.
Pero ato kining tukion kay aduna kini pagtulon-an ug angay sab kini panaminan sa tanang mga namaligyaay nga way binuang nga molungtad.
Nahitabo kini sa Carcar dihang adunay nipalit og lechon, duha ka kilo ang ilang gipalit tungod kay upat man sila nga mangaon. Naghinam-hinam sila tungod kay naila man nga lamian ang lechon sa Carcar, gawas pa nga gigutom sab sila. Sa ilang paminaw, eksakto lang gyud sa ilang kahangol ang duha ka kilo nga lechon.
Tuod man, dali ra kaayo nga nakahiwa ang namaligyaay sa tiyan o pus-on nga bahin sa lechon kay mao man kini gipili sa namalit. Gitimbang kini, dayon giputos ug gihatag ngadto sa namalit human madawat ang bayad niini.
Pagdawat na sa nipalit, nagduda ang nakapalit nga kulang kini kay sa iyang paminaw, gaan ra man kaayo ang ilang napalit nga duha ka kilo. Tungod niini, ilang giusob og timbang ang ilang napalit nga duha ka kilo sa lain nga timbangan.
Tuod man, niresulta kini sa dakong milagro – kulang sa tunga sa kilo ang lechon nga ilang napalit. Giusob pa gyud og timbang sa lain na sad nga timbangan og mao gihapon ang resulta.
Imbes mobalik sa ilang napalitan og moreklamo, lain hinuon ang gihimo sa mga nakapalit. Pormal nila kini nga gireklamo sa mga hingtungdan sa lungsod ug tungod niini, nidagan gilayon ang dinalian nga imbestigasyon.
Ang nakademalas pa gyud sa nagbaligya sa lechon nga nangilad sa timbang sa iyang lechon kay taga-BIR ang nakapalit.
Munamuna og pangayo sa pasaylo ang mangingilad nga namaligya og lechon pero wa na gyud mausab pa ang hukom sa mga hingtungdan sa Carcar. Gikanselar gilayon ang iyang business permit, wa na siya tugoti nga makapamaligya pa sa bisan unsa ug gipabayad pa gyud siya og multa.
Siyempre, naukay ang tibuok merkado og gihimo dayon ang pag-utingkay sa tanang mga timbangan aron malikayan ang usab nga pagpanikas sa mga timbang, labi na gyud sa mga timbangan sa lechon. Tungod sa gihimo nga pagpanikas, daghan ang naapektuhan ug daghan sab ang nireklamo kay nadamay man sila sa sala nga gihimo sa pipila lang ka tawo. Nagpasalamat ang mga hingtungdan sa Carcar sa taga-BIR kay nasumpo man dayon ang maong binuang ug ilang gisaad nga dili na kini mausab pa.
Tungod sa maong hitabo, naapektuhan gyud ang kalami sa lechon sa Carcar kay matod pa sa mga nasayod sa maong panghitabo, lami tuod ang lechon sa Carcar pero basin kulang kini.
Maayo na lang nga nakaabot sa Carcar ang mga taga-BIR ug maayo sab nga aksiyon-agad ang mga kadagkuan sa Carcar.
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Bisan unsaon og gamit sa make-up o paanyag kon bulingon o maot ang dagway sa gimik-apan, mogawas ra gyud gihapon ang kalaksot niini.
Mao kini ang nahitabo sa Metro Manila karon, ilabi na sa mga lugar nga didto gihimo ang Asean Summit.
Gimik-apan ang daghan nga mga lugar nga maagian sa mga delegado sa summit pinaagi sa pagbutang sa puti o pinintalan nga mga plywood aron matago sa panan-aw sa mga delegado ang mga hugaw ug nagtipun-og nga mga slum area sa Manila. Apan bisan pa sa gihimo sa pamunoan ni BBM, nigawas lang gyud gihapon ang kamaot ug kabaho sa maong mga lugar kay dili man matago ang mga gipang-post sa social media.