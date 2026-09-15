Diputado: Wala kaha masayop?

Daghan ang nagtuo nga kadtong mga tawo nga kugihan kaayo sa krusada kontra pangurakot, kontra sa mga pangdaug-daog ug pagdagmal sa isig-ka-ingon maoy mga tawo nga tarong, kasaligan, ug modukot gyud sa gimbut-an sa balaod. Mga tawo nga matawag og ehemplo sa kaligdong ug tiunay nga mosunod sa balaod.
Apan, dili diay.
Mao na man hinuon ang moawhag sa mga katawhan karon nga ibaliwala ang balaod ug maoy hinungdan nga gitawag na karon og “bendalo.”
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Sa wala pa mosulod sa pamolitika, hilabihan ang pagdayeg sa mga katawhan sa mga magsuon nga Tulfo, Raffy ug Erwin.
Paka-paka lang ang ilang mga birada sa radyo ug TV batok sa mga opisyales nga nagpabadlong, ilabi na gyud kadtong mga nagkugi sa pangurakot ug nanamastamas sa ilang isig-ka-ingon. Midagsang sa ilang krusada ang hilabihan kabaga nga hut-ong sa katawhan kay ilang nakita nga kon sama sa ulod kahinay ang kagamhanan nga motagad sa ilang mga problema, sama sa kilat sab kadali ug kapaspas ang lihok nga mahitabo kon ang mga Tulfo na maoy mobatikos sa mga opisyales. Matod pa, aksiyon agad kon i-Tulfo na ang maong problema.
Mao kini hinungdan nga wala maglisod ug giubanan gyud sa kadaugan ang ilang kampanya sa politika tungod sa hilabihan nga pagsalig sa mga tawo kanila.
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Apan mausab diay ang kinaiya, ug krusada, kon makalingkod na sa gahom. Dili na lang nato hisgotan ang mga eskandalo nga gipiyestahan sa mga katawhan diin nagbansiwag gyud ang mga Tulfo, Raffy ug Erwin.
Nailado si Erwin Tuflo nga “bendalo” tungod sa iyang gipamulong sa senado nga adunay panahon nga angay “i-bend the law” ug dili kini masunod sa tanang panahon.
Susmariyosep.
Lisora espilingon nga usa ka senador ug naila na nga “tarong” kunohay pero mao na man hinuon ang moawhag nga mahimo ra nga ibaliwala ang balaod usahay?
Mogawas nga “optional” ang pagsunod sa balaod?
Tungod niini, daghan ang nangutana - wala ba kaha masayop ang mga misalig ug mibotar kaniya sa senado?
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Ang iyang igsuon nga senador nga si Raffy Tulfo nabaniog na sab karon, pasagdi na lang tong “vivamax scandal” kay wa nay labot dinhi, tungod sa iyang gitawag og “acquittal by default.”
Matod pa ni Raffy, kon iapil sa mga senador nga mobotar sa impeachment trial ni VP Sara sila si senador Marcoleta, Estrada, ug Dela Rosa bisan kon gipriso sila o “missing in action,” moresulta kini sa gitawag og acquittal ni VP Sara tungod lang kay absent o wala sila sa impeachment trial.
Ang iyang punto o gustong mahitabo, kadto lang naa karon sa impeachment trial ang makabotar ug dili iapil sa ihap kadtong mga wala diha sama ni Marcoleta, Estrada, Dela Rosa, ug Legarda.
Buot ipasabot nga gusto ni Raffy Tulfo nga usbon ang gimando sa Constitution nga 2/3 votes sa tanang miyembro sa senado ang gikinahanglan aron makonbikto si VP Sara.
Ang nakapait pa gyud, kay gusto niya usbon ang gimando sa Constitution pinaagi lang sa boto sa pipila ka mga senador.
Susmariyosep.
Usbon nako ang pangutana sa unahan - wala kaha masayop ang mga katawhan nga misalig ug miboto ni Raffy Tulfo?