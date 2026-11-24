Mura og wala maayo og gama ang script sa opisyales sa kagamhanan ni BBM sa dihang gihimo ang Asean Summit diin ang Pilipinas maoy host. Mura og wala maapil o kaha, dili klaro ang kasabutan sa mga opisyal kon maghisgot na ang ubang nasod og mga isyu mahitungod sa trade and investment dinhi sa atong nasod.
Pananglit, unsa may ilang hiniusang tubag kon adunay mga pangutana mahitungod sa mga kalihukan sa ekonomiya, mahitungod sa pag-angkat sa mga pagkaon, enerhiya ug uban pa. Nganong nahisgutan man nato kini?
Nahimo kining isyu sa dihang nigawas sa mga balita nga gisultian ni US President Donald Trump si BBM nga kinahanglan nga 100% sa mga produkto sa agrikultura ug enerhiya sa Pilipinas adto na paliton sa US. 100% ang gisulti ni Trump, og dili 60 or 75%. Buot ipasabot, ang tanang mga panginahanglan sa Pilipinas mahitungod sa mga pagkaon ug enerhiya adto na paliton sa US ug dili na adto sa ubang nasod.
Ang tubag ni BBM, matod pa ni Trump, Yes Sir. Tungod niini, nanghambog na si Trump nga ang labing maayo ug labing dako nga kalampusan sa iyang pagtambong sa Asean Summit mao ang iyang nakuha nga “trade deal” sa PIlipinas. Gipun-an pa gyud kini ni Trump sa pag-ingon nga kon dili kini buhaton ni BBM, mahimong mag-atubang siya og mga problema.
Ang nakaanghit kay mismo ang iyang Kalihim sa Agrikultura nidumili sa pag-uyon niining maong kalambuan tungod kay gusto niya ang gitawag og “multi-sourcing” ug dili ang gitawag og “exclusive sourcing” kon maghisgot na sa panginahanglan sa agrikultura.
Gawas pa niini, mag-unsa na man lang ang atong mga mag-uuma kon dili na paliton sa Pilipinas ang ilang mga produkto? Abtik sab nga nipasabot ang Kalihim sa Enerhiya nga wala pay pinal nga kasabutan mahitungod sa pagpalit sa enerhiya sa US tungod kay nagsabot-sabot pa lang ang tanan. Gawas pa kini sa ilang gipasabot nga mas barato ang palit kon adto sa Tunga-tungang Sidlakan ug dili sa US ang pagpalit sa mga krudo o himan sa enerhiya.
Nagpasabot lang kini nga ang “Yes Sir” ni BBM, gitubag lang sab og “No Sir” sa iyang mga sakop. Pait ug bakikaw paminawon nga imbes mouyon lang dayon ang mga sakop sa iyang gabinite, sukwahi na man hinuon ang ilang gibuhiang pamahayag. Mahimo diay nila kini buhaton ni BBM?
Ang pangutana niining tanan – andam ba si BBM ug nasayod ba sab kaha siya sa posibleng mahitabo kon buhaton gyud niya ang iyang “Yes Sir” ni Trump? Kon dili niya kini buhaton, andam ba sab kaha siya sa posible’ng mahitabo o buhaton ni Trump, labi na ang gisulti ni nga magkaproblema si BBM?
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Sa tanang mga ilado ug award-winning kanta sa Pilipinas, ngano kaha nga ang instrumental version man sa “Anak” ni Freddie Aguilar ang gitukar sa dihang nipaso na si BBM didto sa China?
Unsa kaha ang rason sa China nga kini man ang ilang gipili nga kon hunahunaon, gipukan man sa kanta nga “Kayganda ng ating musika” ang “Anak” kaniadtong tuig 1978? Paborito ba nga kanta ni BBM ang “Anak?”
Buyno, sa mga Pinoy nga nasayod sa maong kanta, usa lang dayon ang dali nga mosulod sa ilang hunahuna kon kantahon ang maong kanta – ang imahe sa usa ka ingrato nga anak nga nagbisyo sa druga o bangag.