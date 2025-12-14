'Dirami' makatabang sa mga estudyante

SUYANGAN, Isla sa Siargao — Padayon nga nangapil ang mga estudyante sa Barangay Suyangan sa usa ka lokal nga tradisyon nga gitawag og “Dirami,” diin motabang sila sa mga mananagat matag Sabado aron makadawat sila og mga isda isip baylo.
Ibaligya dayon sa mga estudyante ang mga isda nga ilang madawat aron makatabang sa ilang gastuhan sa eskuwelahan sa matag adlaw.
Nasagop gikan sa karaang henerasyon, kini nga kalihukan nagsilbing suporta sa panginabuhi ug simbolo sa panaghiusa sa komunidad.
“Ang Dirami kay dako kaayo’g tabang para makapalit sa mga kinahanglanon sa eskwelahan ug para pud sa bugas,” matod ni John Rey Coluna, usa ka estudyante nga regular nga nag-apilan sa kalihukan.
Gipasabot niya nga ang kita nga iyang makuha makatabang niya sa pagpalit og school supplies ug pagkaon alang sa iyang pamilya.
Gawas sa pagtabang sa mga estudyante, ang “Dirami” nakabenepisyo usab sa mga mangingisda pinaagi sa pagpagaan sa ilang trabaho.
“Dili ra man pud para sa mga estudyante ang Dirami, kon dili para usab sa tanan nga gusto motabang ug mokita,” dugang ni Coluna, kinsa nakamatikod nga ang kalihukan abli sa bisan kinsa nga gustong motabang.
Kini nga tradisyon nagtudlo usab sa mga batan-ong partisipante sa importanteng mga hiyas sama sa kooperasyon, responsibilidad, ug pagkamalahutayon, samtang gipalig-on usab ang panaghiusa sa komunidad.
Pinaagi sa “Dirami,” ang mga tawo sa Suyangan padayon nga nagpakita sa diwa sa bayanihan, nga nagpakita nga ang gipaambit nga paningkamot makamugna og makahuloganon nga kaayuhan alang sa indibidwal ug sa komunidad. / Diosiel G. Bernales / Suyangan National High School