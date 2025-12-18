Direktor sa LTFRB 7 girelibuhan

Opisyal na nga nadawat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Central Visayas ang pahibalo bahin sa pagrelibo sa ilang opisyal gikan sa katungdanan.
Gikompirmar ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. pinaagi sa usa ka mensahe sa Viber niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025, nga nadawat na niya ang opisyal nga komunikasyon bahin sa iyang pagkarelibo.
“Oo, nadawat na nako,” mubo nga tubag ni Montealto.
Wala pa nipagawas ang ahensiya og dugang detalye bahin sa rason sa pagrelibu kaniya ug kon kinsa ang mohulip sa iyang dapit hangtod sa pagsuwat niining balita.
Niadtong tuig 2023, nisilaob ang tensyon tali sa mga public utility vehicle (PUV) operators ug sa LTFRB 7 dihang ang mga miyembro sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston-Cebu) nipaabot sa ilang panawagan nga pakanaugon sa pwesto si Montealto.
Sumala sa taho sa SunStar Cebu, ang presidente sa Piston-Cebu nga si Greg Perez nagkanayon nga ang ilang protesta naggumikan sa nakita nilang kapakyasan ni Montealto sa pagsulbad sa mga hagit nga giatubang sa mga drayber ug operator sa rehiyon.
Gidugang nila ang pagsaway sa opisyal tungod sa giingong paghatag niini og pabor sa pipila ka mga korporasyon ug transport groups.
Gibutyag ni Perez nga kapin sa 500 ka miyembro, lakip na ang mga drayber ug operator, ang nipirma sa petisyon aron palagputon si Montealto.
Iyang gibutyag ang kalisod nga giatubang sa mga tradisyonal nga jeepney operator sa paghimo og mga transaksyon sa buhatan sa LTFRB 7, samtang nakita nila ang mas hamugaway nga pagtagad sa ahensiya ngadto sa mga modernong PUV ug mga bus.
Gipasabot sa presidente sa Piston-Cebu nga ang hilig ni Montealto sa pag-isyu og “provisional authority” ug “special permits” ngadto sa mga modernong sakyanan nagsugod pa sa panahon sa COVID-19 pandemic.
Sumala sa grupo, maoy usa sa mga rason sa kanihit sa mga PUV sa kadalanan nga niresulta sa pagkatanggong sa mga sumasakay sa panahon sa rush hour.
Nisulay ang SunStar Cebu sa pagtawag ni Montealto sa makadaghang higayon pinaagi sa telepono, apan wala kini motubag hangtod sa pagmantala niining balita. / DPC