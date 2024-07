Disability advocacy groups alang sa inclusive air travel

Ang Cebu Pacific (CEB), nangulo nga carrier sa Pilipinas, misaulog sa National Disability Prevention and Rehabilitation (NDPR) Week pinaagi sa pagpasiugda sa ilang commitment sa inclusive air travel pinaagi sa malangkubon nga sensitivity training program alang sa ilang mga empleyado.

Ang programa, gipasiugdahan sa Autism Society Philippines (ASP), Down Syndrome Association of the Philippines, Inc. (DSAPI), ug The Vanguard Academy (TVA), naglangkob sa mga esensyal nga aspeto sa disability awareness.

Kini naglakip sa pagsabot sa lainlaing mga matang sa disabilities, epektibong mga estratehiya sa komunikasyon, ug praktikal nga mga teknik sa pagtabang.

Ang mga empleyado gikan sa lainlaing departamento sa CEB, lakip na ang cabin crew, ground staff, ug customer service representatives, nitambong sa maong training.

“Earlier this year, we signed a memorandum of understanding with DSAPI to advance our efforts in offering safe, reliable, and inclusive air travel experience,” matod ni Candice Iyog, CEB marketing and customer experience officer.

Si Elmer Lapeña, DSAPI chairman, nipasabot sa importansiya sa maong inisyatiba.

“Collaboration with organizations like Cebu Pacific is essential in promoting disability awareness and fostering an inclusive society,” matod ni Lapeña.

Ang CEB adunay dugay na nga komitado sa corporate social responsibility, ug kini nga bag-ong inisyatiba kabahin sa mas halapad nga mga paningkamot aron mapalambo ang diversity, equity, inclusion, ug belonging (DEIB) sulod sa ilang operasyon.

Ang airline padayon nga nagtinabangay sa advocacy groups ug mga stakeholder aron masiguro nga ang ilang mga serbisyo makatubag sa mga panginahanglan sa tanang mga pasahero. / PR