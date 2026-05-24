Disaster response task force giporma

Gilauman nga mas mokusog ug mopaspas ang pagtubag sa kalamidad ug paghimo og mga dinalian nga desisyon sa Cebu human gimugna ang usa ka task force sud sa disaster council sa probinsya.
Nagpagawas si Cebu Governor Pamela Baricuatro og Executive Order 30, Series of 2026, aron tukuron ang usa ka Executive Committee (ExeCom).
Katuyoan niini nga wagtangon ang kalangan sa pag-release sa mga pundo, kahimanan, ug mga tawo nga itabang kung moabot ang krisis.
Kini nga bag-ong ExeCom gihatagan og awtoridad nga mobarog ug molihok alang sa kinatibuk-ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC).
Sila ang mopaspas sa pag-review, pag-evaluate, ug pag-endorso sa mga plano ug pundo nga may kalabotan sa kalamidad, aron malikayan ang taas nga proseso sa burukrasya kon gikinahanglan ang dinalian nga aksyon.
Sa panahon sa emerhensya, ang komite mismo ang direktang magdumala sa pagpadala sa mga rescue equipment, mga empleyado sa probinsya, ug pinansyal nga tabang para sa recovery operations.
Ang ExeCom gilangkuban sa 10 ka importanteng opisyal sa probinsya, lakip na ang Disaster Risk Reduction Officer, Planning Officer, Budget Officer, Treasurer, Engineer, Social Welfare Officer (DSWD), Health Officer, Agriculturist ug mga Chairman sa Committee on Public Health ug Committee on Budget sa Provincial Board.
Ubos sa maong kamanduan, magtagbo ang komite bisan unsang orasa kon gikinahanglan ug kon ipatawag sa gobernador o sa tsirman.
Aron dili malangan ang paghimo og desisyon, ang mga miyembro nga dili makatambong kinahanglan magpadala og representante nga adunay gahom sa pagdesisyon.
Gihisgotan ni Baricuatro ang Local Government Code of 1991 ug ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 isip legal nga basehan sa maong mando, nga dinalian nga gipatuman karon. / CDF