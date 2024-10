Disaster unit sa PNP gi-activate tungod sa bagyo

Ang Police Regional Office (PRO) 7 nimando ngadto sa tanang police station sa kalungsuran ug siyudad sa Central Visayas nga nakasinati sa pag-igo ni bagyong Kristine nga monitoron ang ilang hurisdiksyon subay sa padayon nga pag-uwan ug hangin.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sukad pa niadtong Oktubre 22, nakaalerto na ang tanang unit sa PRO 7.

Giawhag ang matag station commanders nga makig-alayon sa mga local disaster risk reduction and management office aron matabangan nila kon adunay kinahanglan nga ipabakwit.

Gi-activate na usab sa PRO 7 ang ilang Search and Rescue team sa matag municipal police station aron kon adunay nanginahanglan sa ilang tabang dali sila nga makaresponde.

“Ato nang gipang-activate ang atoang mga disaster unit sa PNP in coordination sa mga local disaster risk reduction and management office LDRRMO, of course to guard evacuation and also to check the situation on the ground,” matod ni Pelare. / AYB