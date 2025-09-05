Discaya contractor dunay 2 ka proyekto sa Sugbo

DUHA ka mga proyekto sa Probinsiya sa Sugbo ang gipangunayan paghuman sa kontrobersiyal nga Discaya contractor.
Kini subay sa gihimong pagsusi sa kagamhanan sa probinsiya kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagpaubos sa imbestigasyon sa tanang flood control projects sa nasod.
Matod ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Kapitolyo sa Biyernes, Septiyembre 5, 2025, nga subay sa pagsusi sa mga infrastructure projects sa probinsiya duha ka mga proyekto ang gidumala ni Joe Kenneth Kwan Arbas sa SBK Construction Inc. JV.
Nakig-partner kini sa St. Gerard Construction Gen. Contractor & Development Corporation nga adunay address sa #15 Lukewright St., Barangay 1, Dumaguete City, Negros Oriental.
Base sa nakuhang dokumento, giingong duha ka mga wala mahuman nga bulk water supply projects nga nikantidad og moabot P180.42 milyunes ang konektado sa kontraktor nga si Cezarah Rowena Discaya.
Ang maong mga proyekto kabahin sa 2023 ug 2024 diin P109.44 milyunes bulk water system ang gi-award alang sa Alegria ug P70.99 milyunes sa Malabuyoc.
Kabahin kini sa 14 ka bulk water projects sa kanhi administrasyon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia pagseguro nga adunay igong suplay sa tubig sa kalungsoran.
Ang proyekto sa Alegria gipanglantawan nga makahatag og suplay sa Barangay Compostela, Guadalupe, Legaspi, Madridejos, Montpeller, Poblacion, Sta. Filomena, ug Valencia.
Gihatagan kini og 360 ka adlaw aron mahuman apan gilugwayan ngadto sa 630 ka adlaw.
Subay sa pakisusi sa Kapitolyo, giingon anaa pa sa 18.59 percent ang nahuman niini.
Samtang ang sa Malabuyoc nga magsilbi sa Barangay Poblacion I, Poblacion II, Montañeza, Looc ug Sto. Niño unang gihatagan og 300 ka adlaw aron mahuman apan gilugwayan kini hangtod 750 ka adlaw ug anaa sa 86.76 porsiyento na ang nakompleto subay sa Agusto 22, 2025 nga datos.
Nasayran nga sa Septiyembre 3, gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang suspension sa 154 ka infrastructure projects alang sa ipahigayon nga audit and compliance review.
Sa 154 ka mga infrastructure project, 140 niini ang ubos sa construction division samtang 14 ang ubos sa waterworks division sa Provincial Engineering Office (PEO). / ANV