Discaya gitugotan nga makapiyansa og P1M

Gitugotan ang high-profile contractor nga si Sarah Discaya sa Regional Trial Court (RTC), Lapu-Lapu City nga makapiyansa sa kaso’ng P96.5 milyunes nga malversation pinaagi sa falsification of public documents nga may kalabutan sa giingong “ghost flood control project” sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
Sa resolusyon nga pinetsahan niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, gitugotan ni RTC Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco ang petisyon ni Discaya alang sa piyansa human iyang namatikdan nga napakyas ang prosekusyon sa pagpakita og lig-on nga ebidensya nga nagpamatuod sa iyang partisipasyon.
Ang kaso nitumaw gikan sa mga pasangil nga si Discaya, St. Timothy Construction President Roma Rimando, ug walo ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Davao Occidental nalambigit sa giingong “ghost flood control project” nga gideklarar nga nahuman niadtong 2022 bisan pa sa mga pasangil nga wala gyud kini matukod, nga niresulta sa pagpagawas sa pundo sa gobiyerno.
Ang proyekto nga gihisgutan mao ang concrete revetment project daplin sa Culaman River sa Lungsod sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nga nailhan ubos sa Contract ID No. 22LE0029.
Gitugotan sab sa korte nga makapiyansa ang kaubang akusado nga si Czar Ryan Ubungen, acting chief sa Finance Section sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office.
Sumala sa resolusyon, ang kaso sa prosekusyon batok kang Ubungen tungod sa iyang mga pirma sa disbursement vouchers ug financial certifications.
Apan, giingon sa korte nga ang maong mga voucher dili pa igo nga ebidensya aron ilambigit siya sa giingong panagkunsabo.
Gidugang sa resolusyon nga ang mga pirma sa opisyal sa DPWH sa mga sertipikasyon sama sa “Cash Available” ug “Supporting documents complete and amount claimed proper,” wala giisip sa korte nga igo nga pamatuod nga siya nakigkunsabo sa ubang mga opisyal sa pagpeke sa mga dokumento.
Gitakda sa korte ang piyansa nga P1 milyon alang kang Discaya ug P300,000 alang kang Ubungen. /