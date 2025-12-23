Discaya ,laing walo ka akusado naa pa sa quarantine cell sa Lapu

Magpabilin sulod sa lima ka adlaw o ngadto na sa duha ka semana sa quarantine cell ang akusadong kontraktor nga si Cezarah "Sarah" Discaya lakip ang laing walo ka mga opisyal ug sakop sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 11.
Kini subay sa protocol nga gisunod sulod sa pasilidad sa Lapu-Lapu City Jail.
Matod ni Chief Inspector Ivy Christine Manigos, warden sa female dormitory sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga magpaabot pa sila sa lagda sa general physician una i-transfer ang mga akusado sa selda kauban ang mga regular nga piniriso.
"We are assuring the public that all the PDLs are subjected to the same condition, same treatment as with other PDL's. They are given their basic needs but for now since bago pa po sila kinommit they are still under mandatory quarantine for five (days) to two weeks," matod ni Manigos sa Disyembre 23, 2025.
Giklaro ni Manigos nga sa kasamtangan walay gipamati nga dili maayo ang mga akusado.
Matod niya nga wala usab mga special request si Discaya ug ang ubang akusado apan sama sa ubang mga piniriso giingong gihatagan sila sa kahigayunan nga makaistorya ang legal counsel niini ug sa ilang doctor.
Si Discaya ug ang ubang mga babayeng akusado kauban ang bag-ong detainee nga si Ma. Roma Angeline Rimando, gisulod sa usa ka quarantine cell.
Niabot ang mga akusado sa Sugbo niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025, human gimando sa Korte Suprema ang pagpabalhin kanila sa korte sa Lapu-Lapu isip maoy labing duol nga special regional Anti-Graft court.
Nakaduso na usab og mosyon ang mga akusado pagpabalhin sa kaso niini sa duol sa ilang lugar gipuy-an apan nagpaabot pa kini sa desisyon sa korte. Mag atubang sa kasong graft ug malversation ang mga akusado.
Una nang nagdumili ang National Bureau of Investigation (NBI) sa pagdawat sa mga akusado nga ibalhog sa ilang pasilidad tungod sa kagamay sa ilang detention cell. Gikatakda ang pagdungog sa kaso niini sa Enero 13, 2026, alas 10:00 sa buntag sa RTC Branch 27. / ANV