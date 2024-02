Diskriminasyon batok sa mga LGBTQ+ silutan sa Mandaue

Pinugsanay nga pagpaputol sa buhok, pagdumili sa pag-ila sa katungod sa pagsinina base sa ilang gituohang gender identity ug ekspresyon, ug pagbiaybiay sa LGBTQIA+ nga mga indibidwal sa mga eskwelahan, kompaniya ug uban pang institusyon dunay silot, sumala sa giduso nga Implementing Rules and Regulations (IRR) sa Anti-Discriminatory Ordinance for People of Diverse Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression (Sogie) sa Mandaue City.

Ang acronym nga LGBTQIA+ nagpasabot sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex ug asexual, samtang ang + gituyo nga maglakip sa ubang gender ug sexual identity sa ilang pagpaila.

Ang final review sa IRR gipahigayon niadtong Martes, Pebrero 6, 2024, sa Mandaue City Session Hall, uban sa mga representante gikan sa Department of Education, Mandaue City Police Office, committee on women and family sa Konseho sa Dakbayan, Mandaue City Government, LGBT presidents sa 27 ka barangay sa dakbayan ug sa Mandaue-based LGBT groups.

Niadtong Disyembre 2023, usa ka write-shop ang giorganisar aron paghimo sa IRR.

Ang maong kalihukan gitambungan sa mga department head gikan sa lainlaing buhatan sa Mandaue City ingon man sa lokal nga LGBTQIA+ groups, matod ni Lester Ouano, project coordinator sa Kadangpan Project ug sa United Nations Development Program-Cebu United Rainbow LGBTIQ+ Sector (UNDP-Curls) Inc.

Si Mandaue City Treasurer Regal Oliva, usa sa mga nangulo sa Sogie ordinance sa Siyudad, niingon kaniadtong Martes nga sa higayon nga maaprobahan, ang IRR magsilbi kini nga giya sa mga miyembro sa LGBTQIA+ sa legal nga proseso nga ilang mahimo kon lapason ang ilang mga katungod ubos sa Sogie ordinance sa dakbayan.

“It can already be a document to guide to serve as a rudder for people of diverse Sogie in case their rights are violated in Mandaue City. Then, they know what to do, what office to go to, what procedures to take, and what method to step into. You don’t need to have a Regal Oliva who has to do it for you (filing of cases),” matod ni Oliva, usa ka transgender woman.

Matod ni Oliva nga dugay kaayo ang paghimo sa IRR sukad naaprobahan ang Sogie ordinance sa Mandaue niadtong 2016 tungod kay naglambigit kini og makuti nga deliberasyon sa stakeholders.

Ang giusab nga kopya sa IRR i-endorso na sa City Legal Office aron maaprobahan. Human maaprobahan, ang kopya sa IRR iduso ngadto sa buhatan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes aron pirmahan ug ipatuman.

MGA KATUNGOD

Ang IRR nag-ila sa 17 ka diskriminasyon nga mga buhat nga kinahanglang wagtangon, sama niadtong makababag sa katungod sa LGBTQIA+ nga komunidad sa patas nga pagtratar sa mga dapit sa panarbaho, edukasyon, akomodasyon ug paghatag sa mga serbisyo.

Sa edukasyon, ang IRR nanalipod sa mga estudyante sa LGBTQIA+ gikan sa dili makatarunganon o mabug-at nga mga termino ug kondisyon sa mga eskwelahan.

Apil na niini ang pagdili sa mandatory human immunodeficiency virus (HIV) testing, ug pagpahamtang og mandatory haircut, partikular na sa mga lalaki nga estudyante ug paggamit sa compulsory uniforms nga dili mohaom sa gender expression sa estudyante.

Gidid-an usab sa IRR ang mga eskwelahan sa pagdumili o pag-limit sa pag-access sa mga estudyante sa bisan unsang mga benepisyo sa edukasyon base sa ilang aktuwal o gitan-aw nga oryentasyong sexual orientation, gender identity and expression (Sogie).