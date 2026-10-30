Disqualification case batok Garcia, hingpit nang gibasura

Opisyal ug final na nga gibasura sa Commission on Elections (Comelec) ang petisyon nga disqualification batok sa kanhi mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Atty. Raymond Alvin Garcia.
Kini human nga walay gipagawas nga restraining order ang Korte Suprema sulod sa gitudlo nga panahon batok sa desisyon sa poll body.
Pinaagi sa pagpagawas sa Certificate of Finality ug Entry of Judgment, pormal nang gisira sa Comelec ang kaso nga gipasaka ni Analiza Pilunes Maglasang batok kang Garcia.
Sa mga dokumento nga gipagawas niadtong Hunyo 11, 2026, gikumpirmar sa Comelec En Banc nga final ug executory na ang ilang hukom sa kaso nga nakatala isip SPA No. 25-199 (DC).
Unang gibasura sa Comelec Second Division ang maong petisyon niadtong Nobiyembre 8, 2025.
Tungod niini, nisang-at og motion for reconsideration ang kampo ni Maglasang niadtong Nobiyembre 18, 2025.
Apan gibasura gihapon kini sa Comelec En Banc sa ilang resolusyon niadtong Hunyo 2, 2026, tungod sa kakuwang sa merito.
Nakadawat ang duha ka kampo sa maong resolusyon pinaagi sa electronic mail niadtong Hunyo 3, 2026.
Subay sa Section 8 sa Comelec Resolution No. 11046 ug mga lagda sa poll body, ang mga hukom sa Comelec En Banc sa mga special action mamahimong final ug executory sulod sa lima ka adlaw gikan sa pagkadawat, gawas kon adunay ipagawas nga restraining order ang Korte Suprema.
Tungod kay walay gipagawas nga restraining order ang Korte Suprema sulod sa maong gidugayon, opisyal nga gipahibawo ni Comelec Clerk of the Commission Genesis M. Gatdula ang Certificate of Finality ug gitala kini sa ilang Book of Entries of Judgment. / CAV