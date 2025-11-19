Disqualification case batok ni Gov. Pam gibasura sa Comelec

Gibasura sa Commission on Elections (Comelec) First Division ang disqualification case batok ni Goverbador Pamela “Pam” Baricuatro.
Ang desisyon naggumikan sa kapakyasan sa petitioner nga motuman sa mandatory filing requirements ubos sa Comelec Resolution 11046.
Sa ilang ruling, gibutyag sa dibisyon nga ang petitioner nga si Katrina Kaye Kowalik napakyas sa pagsumiter og pruweba sa paghatod sa petisyon ug sa kompletong mga annexes niini ngadto sa respondent, ingon man ang affidavit of service, mga rekisitos nga gihulagway sa Comelec nga dili mahimong ibalewala ug mandatory.
“Failure to comply with a mandatory requirement warrants the dismissal of the petition,” usa ka bahin sa desisyon sa First Division sa wala pa kini mobasura sa kaso.
Si Kowalik, kanhi pangulo sa social media arm sa Kapitolyo nga Sugbo News, nipasangil kang Baricuatro nga nakalapas sa Section 5 kalabot sa Section 3 sa Republic Act 9006 o ang Fair Election Act, ingon man sa Comelec Resolutions 11086 ug 11117.
Ang reklamo naggumikan sa usa ka social media post nga nag-ingon nga si Baricuatro nanguna sa gubernatorial race nga adunay 82 porsiyento sa mga boto.
Gikompirmar ni Cebu Province Assistant Administrator Aldwin Empaces sa media niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025, nga nadawat nila ang Comelec order niadtong Nobiyembre 4.
“Daghan silang gibasehan. Basically, dili substantive ang gihatag nga petisyon sa complainant,” matod ni Empaces dihang gipangutana bahin sa mga rason sa disqualification.
Dugang niya nga ang pagkabasura sa kaso makatugot sa gobernador nga makatutok sa pagdumala ug sa nagpadayong mga paningkamot sa recovery. / CDF, ANV