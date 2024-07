District office sa LTO sa Alcoy gibuksan na

Gipangulohan ni Land Transportation Office (LTO) 7 Regional Director Glen G. Galario ang pagbukas sa bag-ong district office sa lungsod sa Alcoy, habagatang Sugbo, niadtong Biyernes, Hulyo 5.

Ang gibuksan nga buhatan nahimutang sa Barangay Atabay nga gitambungan usab sa bag-ong LTO executive director nga si Atty. Greg Guillermo Pua Jr.

Ang bag-ong Alcoy District Office nidugang sa kasamtangan nga 17 ka mga district office sa Central Visayas ug nagsumada sa kinatibuk-ang 34 ka mga buhatan sa tibuok rehiyon lakip na ang extension, licensing, renewal, ug mobile offices.

Si RD Galario, sa iyang pakigpulong atol sa inagurasyon, mapasigarbuhon nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa accessibility sa mga buhatan sa LTO sa matag Filipino.

“As we inaugurate the LTO Alcoy District Office today, let us reaffirm our dedication to public service. Our goal remains clear: to make transactions smoother, safer, and more convenient for every Filipino,” matod ni Galario.

Ang LTO Alcoy District Office nag-atiman sa tanang mga transaksyon sa lisensya sa pagmaneho lakip na ang student driver’s permit, renewal sa rehistrasyon sa sakyanan, motorsiklo, ug uban pa.

“This marks another significant milestone in our commitment to serving the public and ensuring efficient and accessible services for all,” dugang niya.

Gipasiugda usab ni Galario ang bag-o lang nga pag-abli sa LTO City of Naga Extension Office niadtong Hunyo 20 ug ang bag-o nga pagbalhin sa LTO Malasakit Licensing Center gikan sa N. Bacalso Avenue ngadto sa Barangay Talamban sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang regional director nagkanayon nga ang pag-abli ug pagpalambo sa mga regional office mao usab ang direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor D. Mendoza II.

“I am proud to share that our efforts to expand and improve our services are bearing fruit.”

Gihisgutan usab niya ang pag-abli sa bag-ong LTO District Office sa lungsod sa Liloan nga giinagurahan niadtong Oktubre sa 2023.

Ang LTO Alcoy District Office maka-accommodate og 60 ka tawo kada seating capacity ug mo-operate gikan sa alas 8:00 sa buntag hangtod sa alas 5:00 sa hapon.

Gipahibalo usab ni Galario ang umaabot nga mga buhatan sa distrito sa Consolacion sa Northern Cebu ug Tubigon sa lalawigan sa Bohol.

Anaa usab atol sa maong inagurasyon sila si Alcoy Mayor Michael Angelo D. Sestoso, Bise Mayor Neil Tracy Q. Plando, ug mga opisyal sa munisipyo. / REV gikan sa PR