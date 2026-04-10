Dita Angara-Mathay, bag-ong Tourism Secretary

Gitudlo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang trade representative sa Tokyo, Japan nga si Dita Angara-Mathay isip secretary sa Department of Tourism (DOT).
Sumala sa Presidential Communications Office (PCO), si Mathay nagsilbi kaniadto nga Commercial Counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo.
Didto, iyang gipangulohan ang mga strategic coordination sa mga industriya sa Japan, usa sa mga nag-unang tinubdan sa investment, teknolohiya, ug turismo sa Pilipinas.
Dugang sa PCO, sa tibuok niyang karera, ang bag-ong gitudlo nga Tourism Secretary nag-una sab sa mga programa nga nagkonektar sa mga internasyonal nga panag-uban ngadto sa konkretong resulta sa komunidad. Nakatabang kini sa pagpalambo sa mga negosyo, pagpalig-on sa mga industriya, ug pagpalapad sa kahigayunan alang sa mga negosyong Pilipino, ilabi na ang mga Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). / TPM / SunStar Philippines