Diwa sa Pasko natagamtaman sa kabataan sa Soong Dumpsite

Kapin sa usa ka gatos ka mga bata ang nakasinati sa kalipay ug kainit sa panahon sa Pasko atol sa “Joyful Hearts: A Christmas Gathering,” nga gipahigayon niadtong Disyembre 13, 2025, sa Soong Dumpsite sa Soong Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang maong makahuloganong selebrasyon gidumala sa Hokkomslow Organization, Inc., usa ka non-profit nga organisasyon nga nagbase sa Sugbo kinsa dedikado sa pagpasiugda og mga lokal ug internasyonal nga volunteer activities alang sa kalambuan sa komunidad, uban sa pakigtambayayong sa TU & Hokkomslow.
Pinaagi sa hiniusang suporta sa mga pamilya ug higala, ang kalihukan nahimong usa ka halandumon nga higayon nga puno sa paglaom, katawa, ug gugma alang sa mga kabataan sa maong dapit.
Gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka mensahe sa Pasko gikan ni Pastor Catalino Paloga kinsa nipaambit sa tinuod nga kahulogan sa Pasko ug nagpahinumdom sa mga bata mahitungod sa gugma sa Diyos, paglaom, ug ang kalipay sa paghatag.
Ang iyang mensahe naghatag og kadasig sa usa ka selebrasyon nga nakasentro sa pagtuo, pasalamat, ug kaluoy.
Human sa mensahe, ang mga bata nisalmot sa mga makalingaw nga kalihukan, lakip na ang mga dula, raffle draws, ug ang pag-apudapod sa pagkaon ug mga pinaskohan nga naghatag og pahiyom ug kadasig sa mga nangapil.
Ang kalihukan malampusong gidumala nila ni Peng Toledo, Tonet Castro, Raydyl Gillado, Schubert Gillado, ug Baby Ceballos, uban sa mga volunteer nga mga ginikanan kinsa madagayaong nihatag sa ilang panahon ug paningkamot.
Ang “Joyful Hearts: A Christmas Gathering” nagsilbi dili lamang isip usa ka selebrasyon, kondili usa sab ka pahinumdom sa gahom sa komunidad ug kaluoy.
Pinaagi sa yano nga mga buhat sa paghatag ug gipaambit nga pagtuo, ang kalihukan nagdala og kahayag ug kalipay sa mga bata nga naghimo sa ilang Pasko nga tinuod nga makahuloganon. / PR