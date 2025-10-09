Dizon: Adunay 421 ka ghost projects nadiskubrehan sa nasod

Kapin sa 8,000 ka mga proyekto sa inprastraktura ang pisikal nga giinspeksiyon sa tibuok nasod taliwala sa imbestigasyon sa mga anomaliya sa flood control projects, matod ni Kalihim Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Huwebes, Oktubre 9, 2025.
Sa usa ka press conference human sa iyang pagbisita sa Independent Commission on Infrastructure (ICI), giingon ni Dizon nga ang pag-inspeksiyon gihimo sa tabang sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), ug Department of Economy, Planning and Development.
Matod ni Dizon nga sa 8,000 ka mga proyekto nga giinspeksiyon, 421 ang nakaplagan nga ghost projects,diin kasagaran naa sa Luzon.
Asoy ni Dizon nga gisumiter na nila ang usa ka taho bahin niini ngadto sa ICI.
Giporma ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ICI nga gipangulohan ni retired Justice Andres Reyes Jr. aron magpahigayon og lawom nga imbestigasyon sa pagpatuman sa mga programa sa inprastraktura sa gobiyerno, hilabi na sa mga proyekto sa pagkontrolar sa baha nga giingong gigamit sa mga kurakot nga opisyal sa pagwaldas sa pundo sa publiko.
Gihimo ni Marcos ang mando tungod sa grabeng pagbaha sa pipila ka mga komunidad atol sa sunodsunod nga mga katalagman nga nakaapekto ug nakapabalhin sa liboan ka mga pamilya.
Gipadayag sa Presidente ang usa ka “makatugaw nga pagsusi” nga nagpakita nga sa P545 bilyunes nga kinatibuk-ang alokasyon alang sa mga proyekto sa pagpugong sa baha, 20 porsiyento, o mga P100 bilyunes nga kantidad sa mga kontrata nga gihatag lang sa 15 ka kompanya.
Si Marcos mismo ang nangunay sa pag-inspeksiyon sa pipila ka dili dekalidad ug ghost projects sa pagkontrolar sa baha. / TPM / SunStar Philippines