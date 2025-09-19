Dizon nagpatabang sa ubang ahensiya

Gihangyo ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon ang pipila ka mga ahensiya sama sa Land Transportation Office, Land Registration Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, ug Maritime Industry Authority nga makakuha og lista sa mga luna o property, sakyanan, water vessel ug aircraft nga narehistro sa mga opisyal, empleyado ug kontraktor nga nalambigit sa giingong anomaliya sa mga flood control project sa Bulacan.
Apil sa lista sila si kanhi OIC-Assistant Regional Director Henry Alcantara, kanhi OIC-District Engineer Brice Ericson Hernandez, kanhi OIC-Assistant District Engineer Jaypee Mendoza, ug daghang opisyal sa Bulacan First District, lakip ang mga kontraktor gikan sa St. Timothy Construction Corp., Wawao Builders, SYMS Construction Trading, ug IM Construction Corp.
Matod ni Dizon, ang hangyo gitumong aron mapugngan ang pagbalhin sa pagpanag-iya sa mga propyedad nga posibleng resulta sa ilegal nga kalihukan nga kalapasan sa RA 9160 (Anti-Money Laundering Act).
Gipahibalo sab sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga gipa-freeze ang 135 bank account ug 27 ka insurance policy sa mga nalambigit.
Sa miaging semana, ang DPWH ug Commission on Audit (COA) nagsumite og ikaduhang batch sa fraud audit report nga naglakip sa ghost project sa Angat River, Plaridel, Bulacan nga gitumbok kanila ni Alcantara, Engr. Ernesto Galang ug Mark Allan Arevalo sa Wawao Builders. / TPM / SunStar Philippines