Dizon nihangyo’g dugang panahon sa pagtuon sa proposed 2026 budget

Nihangyo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa House Committee on Appropriations alang sa dugang oras aron sa pag-review sa ilang gisugyot nga budget alang sa 2026.
Nagpadala si DPWH Secretary Vince Dizon og sulat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ug sa tsirman sa House appropriations panel nga si Mikaela Suansing nga naghangyo kanila nga tugotan ang ahensiya sa pagsumiter sa gibag-o nga budget programs sa Septiyembre 15, 2025, imbes sa orihinal nga deadline sa Setyembre 12.
Ang mga lider sa House of Representatives niingon kaniadto nga sila nagtinguha sa pagbalik sa 2026 National Expenditure Program (NEP) nga naglangkob sa gisugyot nga P6.7 trilyunes nga budget alang sa umaabot nga tuig ngadto sa Department of Budget and Management (DBM) alang sa pagtul-id sa pipila ka sayop nga entries.
Si Deputy Speaker ug Antipolo Representative Ronaldo Puno sa sayo pa niingon sa zero allocations alang sa multi-year programs, ingon man sa mga probisyon nga naggahin og budgets sa mga proyekto sa gobiyerno nga nahuman na, sa 2026 NEP.
Atol sa briefing sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) sa gisugyot nga Fiscal Year 2026 NEP niadtong Septiyembre 2, daghang mga magbabalaod sa Senado ang nag-ingon nga adunay “suspicious” nga mga butang sa mga proyekto sa DPWH alang sa flood control, ilabi na kadtong adunay susama nga costings ug duplications.
Kini maoy rason nga gimanduan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang DPWH ug ang DBM sa paghimo og usa ka sweeping review sa gisugyot nga budget sa ahensya.
Si Marcos niingon nga ubos sa 2026 NEP, walay bag-ong budget alang sa flood control projects, apan ang wala magamit nga pundo nga gigahin alang sa mga programa sa pagpaminos sa baha, maoy gamiton. / TPM /SunStar Philippines