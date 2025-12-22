Dizon: Sakto sa presyo nga DPWH projects ipatuman

Gipasalig sa Kalihim sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Vince Dizon niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, nga ipatuman sa ahensiya ang mga proyekto’ng imprastruktura nga adunay husto nga presyo nga dili ikompromiso ang kalidad ug kahapsay sa pagpatuman alang sa tuig 2026.
Niingon si Dizon nga posible ug mahimo ang pagpanag-uyon sa hustong pagpresyo, taas nga kalidad, ug paspas nga pagtukod sa mga proyektong imprastruktura.
“It’s possible, the price (of the project) can be right, (the construction) can be fast and quality,” he said.
Gihisgutan sa pangulo sa DPWH ang pipila ka mga proyekto nga gitukod dayon nga naglakip ang Piggatan Detour Bridge sa Alcala, Cagayan nga nahuman sulod lamang sa 60 ka adlaw; ang pag-ayo sa nadaot nga Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bogo, Sugbo, lakip ang pagbutang sa mga tolda ug mga pasilidad alang sa smart cities; ug ang pag-renovate sa mga school building sa Masbate nga nadaot atol sa Bagyong Opong.
Sa samang higayon, niingon si Dizon nga adunay duha pa ka mga estruktura nga gilauman nga mahuman sa mosunod nga mga adlaw.
Kini mao ang naguba nga bahin sa Bukidnon-Davao Road (BuDa Road) sa Sityo Kipolot, Quezon, Bukidnon nga gilauman nga mahuman sa Enero 6, ug ang
San Juanico Bridge sa Dakbayan sa Tacloban nga padayon pang giayo ug gianam lang og abli ngadto sa mga sakyanan.
“Our priority now is to be able to replicate what we did during the typhoons, during the earthquakes. That will be our mantra next year and in the years to come,” matod pa ni Dizon.
Kini nahiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maseguro nga ang mga pampublikong estruktura hapsay nga magpabilin nga lig-on ug sakto sa presyo. / PNA