Djokovic nihimo og talagsaon nga milestone

Sa edad nga 38 anyos, ang tennis legend nga Novak Djokovic nakahimo og tennis milestone nga maoy oldest player sa panahon sa propesyonal nga era nga nakaabot sa Australian Open final.
Upat na lang ka bulan kulang sa iyang ika-39 ka tuig, gipamatud-an ni Djokovic nga lig-on gihapon siya kung human iyang gipilde ang two-time defending champion pinaagi sa makapapoy ug makapahingangha nga 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 nga kadaugan niadtong Sabado, Enero 31, 2026.
Ang dakong Serbian karon mosulod sa usa ka blockbuster final batok sa world No. 1 nga si Carlos Alcaraz, nga una nang naka-survive batok kang Alexander Zverev sa pinakataas nga semifinal match sa kasaysayan sa Australian Open.
Human sa 18 ka tuig niya unang nadaog ang tropeo sa Melbourne Park, si Djokovic karon maggukod sa record-extending ika-11 nga Australian Open title karong Dominggo, Pebrero 1, 2026, lakip na ang makasaysayanong ika-25 nga Grand Slam korona, usa ka milestone nga padayon gihapong nagpaabot sa tennis legend.