DMW: 23 ka Pinoy nga marinero luwas

Na-rescue ang tanang 23 ka mga Filipino crew sa MT Sounion nga naigo sa missile sa gihimong pagpangatake sa Houthi rebel sa kadagatan sa Yemen niadtong Miyerkules, Agusto 21, 2024.

Kini maoy gipahibawo sa Department of Migrant Workers (DMW) Huwebes, Agusto 22, 2024 nga ang maong mga Pinoy seafarers ang gidala na sa mas luwas nga pantalan.

Dunay taga dakbayan sa Sugbo, Talisay ug taga Bohol nga sakay sa maong barko nga giataki sa mga pirata.

Matod pa nga gipahibawo na sab ang maong sitwasyon sa mga marinero ngadto sa ilang agency pinaagi sa Philippine Ambassador to Bahrain Anne Jalando-on Louis ug sa Philippine Defense Attaché to Bahrain Captain Gacusan.Gikonpirma kini sa Defense Attache to Abu Dhabi Captain Romeo Marana.

Ang maong Greek-owned oil tanker nagkarga og krudo nga nagpa utaw-utaw human naigo sa missile niadtong Agusto 21.

Base sa EU Mission nga ang maong barko nagkarga og 150,000 tonilada nga krudo nga gihulagway nga ‘navigational and environmental hazard.’

Pahibawo sa DMW nga ang crew members giluwas sa French Navy sa mga alas 2:20 sa hapon, Huwebes, Agusto 22.

Mipasalig ang DMW nga mapadali ang pagpapauli sa seafarers pinaagi sa Department of Foreign Affairs ug Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Ang pagpamomba og barko sa Sounion sa Red Sea naglakip sa pakiggubat sa Houthis tungod sa padayon nga Israel-Hamas war sa Gaza Strip nga nakabalda sa trade route./AP