DMW-7 mihimo sa ikatulong psychosocial session alang sa OFWs

Malampusong gipahigayon sa Department of Migrant Workers (DMW)-7 ang ikatulong hugna sa Psychosocial Processing Session karong tuiga nga nitigom og 11 ka partisipante, duha ka lalaki ug siyam ka babaye, gikan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 14, 2025.
Ang maong sesyon gipangulohan sa mga eksperto gikan sa Department of Health Regional Office VII (DOH) 7.
Girepresentar si DMW 7 Regional Director Jhoaden G. Lucero ni Ms. Chazzy Rhys Bermudez, Labor and Employment Officer III sa Welfare Reintegration Services Division, nga opisyal nga nag-abli sa programa.
Gihisgutan niya ang importansya sa reintegration framework sa DMW nga mao ang Kalinga, Kaalaman, Kabuhayan (KKK), ilabi na kay ang maong kalihukan sakop sa Kalinga strand.
Iyang giingon nga ang reintegration interventions sa DMW bahin kini sa full-cycle support system gikan pa sa pre-departure sa OFW hangtod sa pagbalik ug pag-reintegrate nila sa ilang komunidad.
Nagsugod ang sesyon pinaagi sa usa ka icebreaker nga nakapaghupay sa emosyon sa mga partisipante, gisundan dayon og duha ka oras nga sharing ug pagproseso sa personal nga kasinatian. Gibahin ang mga partisipante ngadto sa duha ka grupo diin ang usa para sa Overseas Filipino Workers (OFWs) ug usa para sa ilang mga pamilya.
Si Mr. Richard Balalilhe, Nurse II, ug si Mr. Jezer-Bon Luy, RPm, LPT, ang nagdumala sa ilang tagsa-tagsa ka grupo.
Ang kalihukan nagtumong sa pagtabang sa mga niuli ug aktibong OFWs nga nangita og suporta gikan sa DMW 7, pinaagi sa paghatag kanila og luwas nga espasyo aron ipahayag ang ilang emosyon ug kasinatian. / PR