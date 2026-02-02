DMW 7 mipalig-on sa koordinasyon batok human trafficking, illegal recruitment

Gipahigayon sa Department of Migrant Workers Region (DMW) 7 ang ilang unang consultative meeting uban sa mga partner agencies aron mapalig-on ang koordinasyon sa pagpanalipod sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs).
Gitambungan kini sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Justice (DOJ), Bureau of Immigration (BI), Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI), ug Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit (CIDG RFU) 7. Ang kalihukan gihimo ubos sa tema nga “Dialogue on Strengthening DMW–IACAT Protection Framework.”
Gibuksan ang tigom ni Regional Director Jhoaden G. Lucero nga nipasalamat sa mga ahensiya ug nipasiugda sa importansya sa prevention batok sa human trafficking ug illegal recruitment.
Matod niya, mas maayong malikayan daan ang peligro kaysa motubag kon nahitabo na ang kadaot. Kinahanglan sab lig-on ang koordinasyon sa tanang opisina aron mapugngan ang mga ilegal nga kalihukan.
Nitambong sab si Assistant Secretary Jerome A. Alcantara nga nihatag og updates sa travel safety sa OFWs, lakip ang plano nga OFW Lounge ug mas episyenteng departure procedures aron mapaspas ang proseso sa mga mobiyaheng mamumuo.
Si Director Mel Candano nga nitambong sa iyang unang IACAT meeting human sa 43 ka tuig nga serbisyo, nitawag sa padayon nga pag-monitor sa resulta sa mga programa ug niawhag sa panagtinabangay isip “renewal of vows” sa proteksyon sa OFWs.
Gipresentar ni Ms. Cecilia Grace Barcenilla ang referral procedures sa MCIA batok illegal recruiters.
Gitapos ni ARD Rex A. Tadena ang tigom pinaagi sa panawagan nga himuong aksiyon ang panaghisgot ug padayon nga bantayan ang kahimtang sa OFWs. / PR