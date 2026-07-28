DMW 7 mirepaso sa mga programa aron mas mapalig-on ang proteksiyon sa OFWs

Nagpahigayon ang Department of Migrant Workers Regional Office VII (DMW) 7 pinaagi sa Migrant Worker Protection Division (MWPTD) sa ONE MWPTD: Mid-Year Reflection, Performance Assessment, and Strategic Planning aron repasuhon ang mga nahimo sa unang unom ka bulan sa 2026 ug mapalig-on pa ang mga programa ug serbisyo alang sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya.
Ang kalihukan gihimo niadtong Hulyo 28, 2026, sa Bagong Pilipinas Studios–Visayas Hub sa Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue.
Tumong niini ang pagtimbang-timbang sa mga kalampusan sa dibisyon, pag-ila sa mga maayong pamaagi, ug mga bahin nga angay pa ng palambuon, ug paglatid sa mga prayoridad ug estratehiya alang sa nahibiling mga bulan sa tuig.
Giseguro sab sa maong kalihukan nga ang mga plano sa dibisyon magpadayon nga nahiuyon sa mga target sa rehiyon ug sa mandato sa Department of Migrant Workers nga mapanalipdan ang mga katungod ug mapauswag ang kaayuhan sa mga OFW.
Sa iyang welcome remarks, gipasiugda ni Assistant Regional Director Atty. Rex A. Tadena ang kamahinungdanon sa padayon nga pagpauswag sa kalidad sa serbisyo publiko aron mas matubag ang panginahanglan sa mga migranteng mamumuo ug sa ilang mga pamilya.
Samtang sa iyang guidance message, giawhag ni Regional Director Jhoaden G. Lucero ang mga kawani sa dibisyon nga gamiton ang ilang tagsa-tagsang kalig-on ug kalainan aron mapalig-on pa ang panaghiusa ug kolaborasyon sulod sa opisina.
Gidayeg sab niya ang Protection Division tungod sa mga nahimo niini sa unang semestre ug giaghat ang matag usa nga ipadayon ang dedikasyon sa paghatag og episyente ug dekalidad nga serbisyo.
Lakip sa mga kalihukang gipahigayon ang personal reflection ug team-sharing sessions, budget review, program focal reports, SPRS target-setting, ug action planning aron maseguro ang tukma ug hapsay nga implementasyon sa mga programa ug serbisyo sa nahibiling bahin sa 2026.
Nitambong sab ang mga representante sa Processing Division aron hisgutan ang OEC Evaluation and Departure Operations Manual nga makatabang sa pagpalig-on sa mga proseso alang sa mga OFW nga molarga sa gawas sa nasod.
Nagpasalamat sab ang DMW 7 sa Bagong Pilipinas Studios–Visayas, ubos sa pagpangulo ni Director Orlando S. Ramas, tungod sa libre nga paggamit sa ilang pasilidad nga nakatampo sa malampusong pagpahigayon sa kalihukan.
Sumala sa DMW 7, ang maong mid-year assessment ug strategic planning kabahin sa padayon nilang paningkamot sa pagpalig-on sa proteksiyon sa migranteng mga mamumuo pinaagi sa organisasyonal nga pagpauswag ug mas episyente, responsive, ug kalidad nga paghatag sa mga programa ug serbisyo alang sa mga OFWs ug ilang mga pamilya. / PR