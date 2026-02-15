DMW-7 padayon sa onsite profiling sa apektadong OFWs, pamilya sa Bagyong Tino

Nagpadayon ang onsite profiling activity sa Department of Migrant Workers (DMW)-7 aron makuha ug mahibaw-an ang kahimtang sa Overseas Filipino Workers (OFWs) ug sa ilang mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Tino sa Lungsod sa Balamban ug Asturias.
Gipangulohan kini nga kalihukan sa local government units sa Balamban sa Balamban Sports Complex, isip usa ka pamaagi sa DMW-7 sa pagpakita sa ilang “Kalinga” alang sa mga OFWs ug pamilya nga naapektuhan sa kalamidad.
Sumala sa opisyal sa DMW-7 ang nakuhang datos magamit aron mahatag ang tukmang programa ug serbisyo base sa tinuod nga panginahanglan sa mga apektadong OFWs ug pamilya.
Nagpasalamat sab ang DMW-7 sa suporta sa mga LGU sa Balamban ug Asturias pinaagi sa ilang Public Employment Service Office (Peso) managers.
Espesyal nga pagpasalamat gihimo nila kang Mayor Amos Edwin Cabahug sa Balamban ug kang Ms. Merlita Milan, Balamban Peso Manager, sa paghatag og lugar alang sa onsite profiling.
Kini nga inisyatibo nagpakita sa padayon nga paningkamot sa DMW sa pagtabang ug pag-amuma sa mga Pilipinong OFW ug sa ilang pamilya sa panahon sa kalisod. / PR