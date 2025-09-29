DMW 7, partners mipalig-on sa suporta alang sa seafarers, OFWs

Gipangulohan ni Regional Director Jhoaden G. Lucero, MM, EnP, CESO IV, ang Department of Migrant Workers (DMW) Region VII sa pagsalmot ug pagdasig sa pagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo sa “National Seafarers’ Day,” ika-18 nga kasumaran sa kapistahan sa “Lady Star of the Sea,” ug sa Overseas Filipinos Health and Financial Wellness Day nga gipahigayon niadtong Septiyembre 28, 2025, sa AMOSUP-Cebu Multipurpose Hall, Mandaue City, Cebu.
Gipasiugdahan sa Blas Ople Policy Center ug Training Institute kauban ang AMOSUP ug uban pang partner-organizations diin ang maong kalihukan nagtigom sa daghang Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya.
Gitumong kini aron mahatagan og akses sa nagkalainlaing serbisyo ug programa gikan sa ahensiya sa gobiyerno ug mga private partner.
Lakip sa gidalit sa kalihukan mao ang libre nga health ug wellness services, financial consultations, ug mga dula nga adunay papremyo.
Sa bahin sa DMW RO-VII, gihatag ang pinansyal nga ayuda nga mokabat og P800,000 alang sa 60 ka OFWs ug sa ilang Next of Kin (NOKs).
Ang distribusyon sa maong ayuda gipangulohan sa Welfare Reintegration Services Division (WRSD) nga nagpunting sa pagtabang sa OFWs nga makab-ot ang mas lig-on nga pagbalik ug pagpadayon sa ilang panginabuhi.
Ang tumong sa kalihukan mao ang pagdasig sa mga OFW nga masayod sa hustong pagdumala sa pinansyal, pag-atiman sa panglawas, ug pagpangandam sa kaugmaon uban ang pamilya.
Gihatagan sab og dakong pagtagad ang mental ug emotional wellness nga kasagaran maapektuhan tungod sa mga sakripisyo ug kalisod sa pagpaningkamot sa langyaw.
Pinaagi sa kusog nga kolaborasyon sa mga partner ug stakeholders, gipalig-on sa DMW ug Blas Ople Center ang ilang paningkamot sa paghatag og suporta ug oportunidad sa mga OFW.
Kini nagpakita nga ang atong mga modernong bayani dili lamang gisaligan sa ekonomiya, apan gihigugma ug giatiman sab ang ilang kalambuan ug kaayohan. / PR