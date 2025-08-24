DMW, CLADS naghiusa sa Visayas alang sa paglig-on sa OFW services

Sa ikaduhang adlaw sa training, gipresentar ni Ms. Moira L. Ediesca, OIC-Chief sa Employment Standards Division sa LAB/AKSYON Unit, ang giya sa OFW Welfare Monitoring System ug ang paghimo sa Welfare Action Plans.

Si Atty. Liza C. Alcera, OIC-Director IV sa Licensing Regulations Bureau, nipasabot sa legal nga mga remedyo ubos sa DMW Rules ug sa mga related issuances.

Samtang si Atty. Butch Donabel Ragas-Bilocura, Labor Arbiter sa NLRC RAB 7, nisaysay sa bag-ong jurisprudence kabahin sa katungod sa mga OFWs sa overseas employment.

Gipresentar sab ni Prince Irl Ronquillo, Health Program Researcher sa Department of Health, ug ni Dr. Julius Matthew Luzana, Medical Officer III sa DOH, ang sesyon nga gitawagog “Caring for the Carers: Self-Care and Stress Management.”

Si Ms. Margie D. Pinton, Social Welfare Officer IV sa Department of Social Welfare and Development, nagtudlo bahin sa pagdumala sa mga hangyo alang sa espesyal ug vulnerable nga mga kaso.

Sa ikatulong adlaw, gipahigayon ang group discussions ug case study presentations diin gipakita sa mga partisipante ang ilang natun-an gikan sa training.

Si Atty. Julyn S. Ambito-Fermin, Assistant Secretary for Pre-Employment Services, nipasiugda sa iyang pamalandong pinaagi sa tema nga “We Do. We Don’t.”

Ang pormal nga pagtapos gihimo ni Jhoaden “Jao” G. Lucero, MM, EnP, CESO IV, Regional Director sa DMW RO-VII, nga nipaambit sa iyang inspiradong mensahe pinaagi sa paggamit sa acronym nga CLADS nga nagpasabot og Caring and Clarity, Love, Abide, Document and Duty Bearers, ug Service.

Nagpasalamat ang DMW ngadto sa CLADS, sa mga resource speakers, ug labi na sa mga Welfare Desk Officers nga nisalmot sa training tungod sa ilang aktibo ug padayong pagserbisyo.

Ang maong kalihukan nagpamatuod sa tinun-anay nga misyon sa pagpalig-on sa papel sa mga WeDOs sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kahimtang sa atong mga Overseas Filipino Workers (OFWs). / PR