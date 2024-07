DMW: Gamay rang mga OFW nag-save sa banko

Ang mga overseas Filipino workers (OFWs) mikita man tuod apan pipila ra ang nagagamit sa mga banko aron sila makatigom.

Ang Department of Migrant Workers (DMW) miingon nga katunga lang sa populasyon sa OFW ang adunay presensya sa mga lokal nga banko.

“We have less than 50 percent of our OFWs save in banks or deposit their money in banks, including their families,” matod ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa usa ka televised public briefing.

“It is necessary to deposit their money in banks so that they will have savings,” siya nidugang.

Ang hepe sa DMW nagkanayon nga mao kini ang rason kon nganong ilang gitinguha nga mapalambo ang financial literacy sa mga OFWs.

“We want to strengthen the financial literacy of our OFWs as part of our reintegration program and services,” matod ni Cacdac.

Gawas sa pagdeposito sa mga banko, matod niya nga ang maong programa makatabang sa mga OFW sa paghimo og saktong puhunan sa ilang hinagoan nga kuwarta sa gawas sa nasod.

“We want to enhance their knowledge in investing, sama sa Philippine Stock Exchange, para naa silay gitawag nga passive income,” matod ni Cacdac.

Adunay gibana-bana nga 2.33 ka milyon ka overseas Filipino workers sa tibuok kalibutan.