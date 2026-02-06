DMW mipahimangno batok sa illegal recruitment

Ang pagkawalay lisensya sa pag-recruit gikan sa Department of Migrant Workers (DMW) kinahanglang isipon nga nag-unang timailhan sa illegal recruitment.
Kini ang pasidaan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kinsa nagkanayon nga ang mga nagtinguha nga mahimong overseas Filipino workers (OFWs) kinahanglang magmatngon batok sa mga “red flag” o mga timailhan sa illegal recruitment.
“Job-seeking Filipinos should stay alert against face-to-face and online tactics used by illegal recruiters and syndicates,” matod ni Cacdac.
“We have been warning against illegal recruitment for a long time. Our warning is simple: if it does not go through the DMW, that is the number one red flag,” dugang niini.
Sumala ni Cacdac, kadtong mga gi-recruit pinaagi sa social media kinahanglang mas magmabinantayon, tungod kay dako ang posibilidad nga mga illegal recruiter ang ilang ka-atubang.
“If the person you are talking to is all Telegram, Facebook, or social media, it is clearly a scam,” sigon niya.
Matod pa nga mas pait ang mga trabaho nga gitanyag pinaagi sa social media malagmit nga konektado sa mga kalihukan sa cybercrime.
“They are often linked to cyberfraud schemes that have spread across Southeast Asia,” pulong ni Cacdac.
Giluwatan sa departamento ang maong pasidaan human sa pagpauli (repatriation) sa 190 ka mga distressed OFWs gikan sa Cambodia.
Kadaghanan sa mga gipapauli, sumala sa DMW, gi-recruit pinaagi sa mga online job offer apan sa katapusan napadpad sa mga scam hub. / Anton Banal / SunStar Philippines