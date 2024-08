DMW moayuda sa seafarers nga giataki sa Houthi

Nipasalig ang Department of Migrant Workers (DMW) niadtong Sabado, Agusto 24, 2024, nga mohatag kini og tabang sa mga Fili­pino nga tripulante sa oil tanker nga gipanag-iya sa Greek nga MT Sounion, nga giatake sa mga rebeldeng Houthi sa Pulang Dagat sa miaging semana.

Sa usa ka media forum, si DMW Secretary Hans Leo Cacdac niingon nga ang 23 ka Filipino seafarers sa maong barko ning-abot sa luwas nga pantalan niadtong Biyernes sa gabii, Agusto 23.

Siya niingon nga sila mosubay sa gikinahanglan nga mga protocol, debriefing, ug tabang medikal.

Matod ni Cacdac, nakig-estorya na sila sa mga pamil­ya sa naluwas nga mga seaman.

“Masaya sila. Nagpapasalamat sila sa pamahalaan, kay Pangulong (Ferdinand R.) Marcos (Jr.) at sa tulong na naibigay 'no, at ibibigay pa sa kanilang mga mahal sa buhay na dalawampu’t tatlong tripulante,” sigon ni Cacdac.

“And, nakipag-usap na rin ako sa isa sa mga tripulante at kinumusta ko sila. Maayos naman daw sila doon sa hotel kung nasaan man sila.”

Samtang sa laing bahin, si Cacdac namahayag nga maki­ta nga adunay kalam­bigitan sa cyberscam operation ang mga Filipinos nga mga biktima sa human trafficking sa Laos. Apan naghuwat pa sila og dugang detalye kabahin niini.

Gidugang ni Cacdac nga sa direktiba sa presidente, andam na ang post-arrival assistance nga giandam sa DMW-Owwa (Overseas Wor­kers Welfare Administration).

“DMW particularly stands ready to help upon arrival. I would call them victims of illegal recruitment and human trafficking,” batbat ni Cacdac.

Matod niya, kuhaan nila og pamahayag ang mga biktima ug makigtambayayong sila sa Department of Justice (DOJ) kabahin sa pagpasaka og kaso.

“Huwag pong pumatol kapag walang work visa at kontrata na dumaan sa DMW at iyong mismong documentation..” tambag ni Cacdac.