DMW RO-VII mipalapad og mental health support sa OFWs, pamilya

Gipalig-on pa sa Department of Migrant Workers Regional Office (DMW) VII sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang paningkamot alang sa kaayuhan sa Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya human opisyal nga madawat isip miyembro sa Regional Mental Health Committee sa Central Visayas.
Ang maong membership gikompirma human nitambong ang DMW RO-VII sa usa ka miting sa komite diin gipadayag sa opisina ang ilang saad nga iapil ang mental health advocacy sa ilang mga programa ug serbisyo para sa OFWs.
Tumong sa maong panaghiusa nga mapalapad ang suporta sa kahimsog sa pangisip sa mga migranteng trabahante nga nagserbisyo sa lainlaing nasod.
Sumala ni Regional Director Joaden G. Lucero, usa kini ka dakong lakang aron mas mapalig-on ang papel sa opisina isip balay o duol nga kapuy-anan sa mga OFW nga nanginahanglan og tabang ug giya.
Gidugang pa niya nga ang pakig-uban sa komite maghatag og mas lig-ong koordinasyon sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno ug partner organizations.
Ang kalihukan kabahin sa mas dako pang paningkamot sa ahensiya sa pagpalambo sa health protection sa mga OFW, ubos sa liderato ni Hans Leo Cacdac.
Sa usa ka bag-ong seremonya, kauban sab ni Teodoro Herbosa, gipalig-on ang panaghiusa sa mga ahensiya sa gobiyerno aron maprotektahan ang panglawas, labina ang mental health sa mga Pilipinong nagtrabaho sa gawas sa nasod.
Gilauman sa DMW nga pinaagi sa maong kolaborasyon, mas mapaduol sa mga OFW ug ilang pamilya ang mga serbisyo nga makatabang sa ilang kahimtang sa pangisip ug kinabuhi. / PR