DNA nga nakuha iya ni Camilon

Gikumpirmar sa Philippine National Police (PNP) kaniadtong Martes, Nobyembre 21, 2023, nga ang mga sample sa specimen nga nakuha sa usa ka awto nga nalambigit sa pagkawala sa Miss Grand Philippines 2023 contestant nga si Catherine Camilon mitugma sa DNA sa iyang mga ginikanan.

Ang hepe sa Public Information Office (PIO) nga si Colonel Jean Fajardo niingon sa usa ka press conference sa Martes, Nobiyembre 21, 2023, nga ang DNA nga gikan sa mga lusok sa buhok nga nakuha gikan sa pula nga Honda-CRV mitugma sa DNA sa mga ginikanan ni Camilon.

Si Fajardo niingon nga ang dugo nga nakuhang specimen sa sakyanan padayon pa nga gisusi.

“Malaking maitutulong ito dahil kung matatandaan niyo may lumutang na dalawang witness na nagsasabi na may tatlo silang kalalakihan na nakita na may inililipat na isang duguang babae mula sa isang Nissan Juke papunta sa red CRV,” matod ni Fajardo.

“Ito pong positive match doon sa DNA profile sa magulang ng nawawalang biktima ay isa lang, ibig sabihin nun na ‘yung ating biktima ay sumakay or at least naisakay or present siya doon, nagpapatunay na nandoon siya, naisakay siya doon sa recovered CRV,” dugang niya.

Si Fajardo nagkanayon nga ang mga imbestigador nagtan-aw usab sa forensic nga ebidensya aron mailhan ang posible’ng mga tawo nga nagpaluyo sa pagkawala ni Camilon.

Katapusang nakit-an si Camilon sa usa ka mall sa Lemery, Batangas niadtong Oktubre 12, 2023.

Sa sayo pa, gipasakaan sa PNP og kasong kidnapping ug serious illegal detention batok kang Police Major Allan de Castro, iyang driver/bodyguard nga si Jeffrey Magpantay ug laing duha ka John Does kalabot sa kaso ni Camilon.

Si De Castro niangkon nga duna siyay iligal nga relasyon kang Camilon apan nagdumili siya sa pagkomento bahin sa giingong kalambigitan sa pagkawala niini.

Positibo nga giila si Magpantay sa mga saksi nga giingong nakakita kaniya ug sa laing duha ka mga lalaki nga nag-alsa sa usa ka babaye nga nagkadugo ug walay panimuot, kinsang pisikal nga dagway pareha kang Camilon, gikan sa usa ka sakyanan ngadto sa lain sa hilit nga dapit sa Bauang, Batangas.

Narekober ang pula nga sakyanan sa Batangas City.

Si De Castro kasamtangang gipaubos sa restrictive custody sa PNP-Calabarzon Police Provincial Office, samtang si Magpantay ug ang laing duha ka posibleng suspek gisubay na.

Gipasalig ni Fajardo nga walay white wash sa imbestigasyon sa kaso. (SunStar Philippines)