Do or die sa UV batok UC

Do or die ang naa karon sa huna-huna sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters sa deciding game 3 sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 23 college basketball finals sa alas 5 sa hapon sa Sabado, Disyembre 16, 2023 sa Cebu Coliseum.

Tumong sa Green Lancers mao ang pagdepensa sa ilang korona samtang ang Webmasters mao ang pag-ilog niini aron angkunon ang kampyunato nga ilang katapusang natilawan niadtong 2012.

Ang game 3 mahitabo human gipakuratan sa Lancers ang Webmasters sa ilang game 2 sa finals niadtong Huwebes, 53-41.

Sa game 2, gipasilaob ni Raul Gentallan ang opensiba Green Lancers sa fourth period diin miiskor siya og unom sa iyang team-high nga 12 puntos. Si Ivo Salarda nidugang og 11 puntos, samtang si Froiland Maglasang mitali og 8 puntos.

Ang Game 2 nihinay sa fourth quarter, apan nakaplagan sa UV ang ikaduhang hangin niini ug gipaulbo ang 10-0 run nga gidugkatan sa triple ni AJ Sacayan, sunodsunod nga layup ni Gentallan, ug free-throw ni Maglasang alang sa 46-37 nga labaw sa nahabiling 6:29 sa duwa.

Gitibhangan sa UC ang deficit ngadto sa lima human sa basket ni Jasper Pacaña ug Zareygel Rosano sa nahabiling 4:02 minutos. Hinuon, mao na kadto ang katapusang higayon nga nakapasulod ang Webmasters sa board tungod kay wala sila’y puntos sa nahabiling bahin sa duwa ug nakahimo pa og unom ka sunodsunod nga turnovers.

Ang UV, sa laing bahin, nagpabiling buhi dihang si Ivan Alsola miiskor og duha ka free-throws, si Maglasang nipasud sa midrange jumper, ug si Jim Paul Amistoso nipasulod sa katapusang three-pointer nga nilansang sa ilang kadaugan.

Walay nakaiskor og double-figures alang sa UC diin si John Dajab mitali og pito samtang sila si Maverick Eligoyo ug Michael Diaz mitali og unom ka puntos matag usa.