DOE: Inanay’ng umento sa presyo sa lana nakatabang

Ang anam-anam nga pagpatuman sa oil price increase nga gihimo sa mga kompaniya sa lana nakatabang aron dili nga makalitan ang mga konsumidor, matod pa sa opisyal Department of Energy (DOE) atol sa Senate hearing niadtong Biyernes, Marso 6, 2026.
Gibutayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga ang presyo sa diesel gipanglantawan nga moabot ang umento ngadto na sa P80 ang matag litro sa higayon nga ipatuman sa oil companies ang full increase base sa global oil prices.
“Kung mag-implement lang sila, spread out nila for two weeks, then kalahati lang po nung increase ang maipapatupad,” matod pa ni Abad.
Niingon siya nga kon ang gibanabanang pagsaka nga mokabat og P18 matag litro sa diesel ipatuman sa nagkalainlaing hugna, mga P9 lang inisyal nga makita sa presyo sa mga gasolinahan nga
makapugong sa diesel nga di dayon moabot sa P80 matag litro.
Nidugang si Abad nga posible sab mosaka ang presyo sa gasolina, apan posibleng mokabat lang ngadto sa P60 matag litro ubos sa inanay nga paagi.
“Kung hatiin ito, baka mga P4 lang ang madagdag,” sigon pa niini.
Iyang giawhag ang mga kompaniya sa lana nga i-staggered ang price increase aron dili mabug-atan ang mga motorista ug ubang konsumidor. / PNA