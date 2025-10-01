DOE mipadali og ayo sa kuryente sa areas nga naigo sa katalagman

Manila – Gipakatap na ang mga grupo gikan sa Task Force on Energy Resiliency sa Department of Energy (DOE) sa mga probinsiya nga gikusokuso sa mga bagyo ning bag-ohay lang ug adunay laing grupo gipadala na sa Cebu human sa linog nga niigo sa probinsiya niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025.
Atol sa deliberasyon sa iyang ad interim appointment sa Commission on Appointments, si Energy Secretary Sharon Garin niingon nga ang task force gipalihok dayon human sa mga katalagman aron makig-coordinate sa National Power Corporation, National Electrification Administration, National Grid Corporation of the Philippines, TransCo, ug mga kompanya sa lana.
Sa Masbate pa lang, iyang gitaho nga kapin sa 1,148 ka mga poste sa kuryente ang nangatumba tungod sa kusog nga hangin nga nakaputol sa suplay sa kuryente sa hapit tibuok probinsiya.
Matod ni Garin nga napadayon ang rehabilitasyon.
Gitataw ni Garin nga ang pagtulon-an nga nakuha gikan sa katalagman nagpahayag nga kinahanglang i-recalibrate ug i-insulate ang mga estruktura sa kuryente aron mas malig-on kini. / PNA