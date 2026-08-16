DOH: 2.17 milyon ka Filipino naa’y problema sa panan-aw

Gibanabana nga kapin sa duha ka milyon ka mga Pilipino ang adunay problema sa panan-aw, sumala sa Department of Health (DOH).
Sa usa ka post sa social media, nagpahayag ang DOH nga gibanabana nga 2.17 ka milyon nga mga Pilipino ang nag-antos sa problema sa panan-aw.
“According to the Philippine Eye Research Institute (PERI), an estimated 2.17 million Filipinos suffer from visual impairment,” matod sa DOH.
“They are primarily caused by cataracts and refractive errors (blurred vision),” dugang niini.
Namatikdan sa health departament nga upat sa matag lima ka kaso ang mahimong malikayan.
“Some 80% of these cases can be prevented and addressed early,” said the DOH.
Aron malikayan nga mas daghang mga Pilipino ang makasinati og problema sa panan-aw, giawhag sa DOH ang publiko nga sundon ang mga pamaagi sa pag-atiman sa mata aron magpabilin kining himsog.
Naglakip kini sa pagpahigayon og tinuig nga pagsusi sa mata, pagkaon og masustansyang pagkaon, paghunong sa pagpanabako og paggamit og vape, pagpanalipod sa mga mata gikan sa direktang kahayag sa adlaw, ug pagsunod sa "20-20-20 rule."
Ubos niini nga lagda, sa matag 20 ka minuto nga pagtutok sa mga gadget, angay nga motan-aw ang tawo sa usa ka butang nga anaa sa gilay-ong 20 ka tiil sulod sa 20 ka segundo.
“The DOH emphasizes that early consultation and maintaining healthy habits are the most effective ways to prevent permanent vision loss,” matod sa ahensya.
“Remember: If you experience blurred vision or eye pain, consult a doctor immediately at the nearest primary care facility or eye clinic in your area,” dugang niini. / Anton Banal/SunStar Philippines