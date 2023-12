DOH: 4 biktima sa Illegal firecrackers

Upat ka mga bata ang nahimong unang biktima sa ho­liday revelry tungod sa ilegal nga pabuto, sumala sa Department of Health (DOH).

Sa usa ka pamahayag, ang DOH nitaho og upat ka firecracker-related injuries ning nagkaduol nga adlaw sa Pasko ug aduna pay siyam ka adlaw sa wala pa ang pagsugat sa Bag-ong Tuig.

“The first report this year reveals four new cases, impacting boys aged six to 13,” matod sa DOH.

Matod pa nga ang upat biktima sa lainlaing pabuto nga gi­kla­sipikar nga ilegal sa gobyerno.

“The fireworks injuries were caused by illegal boga, 5-star, and piccolo,” dason sa DOH.

Tungod sa kadaot nga gipahinabo sa ilegal nga pabuto karong sayo pa, nanawagan ang DOH sa lainlaing stakeholders nga motabang sa pagsumpo sa nitumaw na usab nga problema.

“We must stand firm to eradicate the use of illegal fireworks. Our laws are there to protect against illegal fireworks,” dugang sa pamahayag.

“We should all protect our communities. We must unite to prevent injury and death due to fireworks,” dason sa pamahayag sa DOH.

Ang departamento sa panglawas miingon nga ang mga gi­nikanan kinahanglang magsil­bing guardian pinaagi sa pag-­supervise sa ilang mga anak batok sa paggamit sa pabuto samtang nagpakita sa hustong ehemplo ngadto sa kabataan.

Mahimo’ng motabang ang mga lokal nga kagamhanan ug mga law enforcement unit pinaagi sa pagsumpo sa mga ilegal nga pabuto sa ilang tagsa-tagsa ka lokalidad nga nag-ila sa mga dapit alang sa pabuto. / SunStar Philippines