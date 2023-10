DOH 7: Covid-19 allowance langay tungod sa ‘incompliance’ sa ospital

Pagkalangay sa pagpagawas sa allowance may kala­butan sa Covid-19 nga gitagana sa health workers gumikan kay wa mosubay ug ang wa pag-liquidate sa naunang budget nga giha­tag ngadto sa mga ospital.

Gitataw ni Director Jaime Bernadas sa Department of Health (DOH) 7 nga pipila sa mga tambalanan sa rehiyon ang wala pa makasumiter og listahan sa mga kwalipikadong health workers nga makadawat sa Health Emergency Allowance (HEA) sa gobyerno.

“We are indeed ready to release the HEA (Health Emergency Allowance), but we are facing compliance issues with the hospitals,” matod pa ni Bernadas atol sa interview niadtong Oktubre 2, 2023.

Ubos sa Republic Act 11712, ang healthcare ug non-healthcare nga mga trabahante sa mga pasilidad sa medikal, vaccination sites, Covid-19 response teams, ug village health workers kay kwalipikado sa HEA matag bulan atol sa public health emergency.

Ang allowance managlahi sumala sa risk category: Sa low-risk areas, ang mga indibidwal adunay katungod sa minimum nga P3,000; samtang kadtong nagtrabaho sa minimum-risk areas adunay minimum nga P6,000, ug ang mga indibidwal sa high-risk areas, makadawat og minimum nga P9,000.

Niadtong Hulyo, sa iyang State of the Nation Address (SONA), si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. misaad nga hatagan ang healthcare workers og mga espesyal nga allowance ug mga benepisyo isip timaan sa pagpasalamat sa ilang dedikasyon sa panahon sa Co­vid-19 pandemic.

“Aron mabayran ang mga sakripisyo nga gihimo sa atong mga health worker sa pribado ug publiko nga mga ospital sa panahon sa pandemiya, ang ilang mga Co­vid-19 nga pang-emerhensiyang allowance sa kahimsog ug uban pang mga pending nga benepisyo ipanghatag kanila,” ingon ni Marcos sa iyang ikaduhang Sona.

Gitangtang na ni Marcos ang emerhensya sa kahimsog sa tibuok nasod, apan ang healthcare workers nagpaabot pa sa ilang overdue allowan­ces.

Dili uyon

Gipasabot ni Bernadas nga ang mga ospital ang responsable sa pag-validate ug pagsumiter sa mga listahan sa mga benepisyaryo, samtang ang ahensya mao ang nagpahiga­yon niini nga mga hangyo.

Siya miingon nga ang pagbasol dili angay ibutang sa gobyerno o sa ahensya sa kahimsog, tungod kay ang mga isyu sa pagsunod naa sa sulod sa mga ospital.

“The problem lies in the process of claiming at hospitals, submitting their claims, and validating those claims,” sumala pa ni Bernadas.

Giklaro ni Bernadas nga samtang ang mga tambalanan nakadawat og inisyal nga pagpagawas, ang uban wala makadawat sa sunod nga pagpagawas tungod sa kakuwang sa liquidation sa primero nga pagpagawas.

Dugang pa niya nga adunay mga indibidwal nga namugos alang sa pagpagawas sa HEA, bisan sa mga kaso diin ang ospital wala makasumiter usa ka lista sa mga benepisyaryo.

Dugang pa, namatikdan niya nga bisan kon gihatag ang usa ka lista, posible nga ang pipila nga mga trabahante sa pag-atiman sa panglawas mahimong dili maapil.

Si Bernadas niingon nga ilang hatagan ang SunStar Cebu og mga dokumento nga adunay mga piho nga numero. Bisan pa, hangtod sa oras sa pagmantala, kini nga mga dokumento wala pa madawat.