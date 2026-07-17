DOH 7: Luwas ug epektibo gihapon ang deworming

Nanawagan ang Department of Health Central Visayas (DOH) 7 Center for Health Development ngadto sa publiko niadtong Biyernes, Hulyo 17, 2026, nga magpadayon sa pagsuporta sa nasudnong programa sa deworming.
Ilang gipasalig nga ang mga tambal pabilin nga luwas ug epektibo.
Giluwatan sa DOH 7 ang maong advisory human sa bag-ohay lang nga kamatayon sa usa ka tinun-an sa Grade 4 sa Cavite nga giingong nahitabo human sa deworming activity sa tunghaan.
Gipamatud-an sa DOH 7 nga ang mga tambal nga gigamit kasagarang luwas batok sa mga impeksyon sa bitok sa tinai.
“The deworming medicine used in the program, Albendazole, has been part of the country’s public health program for nearly three decades and is recommended by the World Health Organization. It is generally safe and well-tolerated,” sumala sa advisory.
Gipasalig sa DOH sa publiko nga samtang ang pipila ka mga bata mahimong makasinati og mga side effect human makatomar sa tambal, kini normal ug madala ra pinaagi sa saktong giya sa doktor.
Samtang nipasidaan ang DOH 7 sa publiko batok sa pagpakatap og mga wala mapamatud-i nga pangangkon ug sayop nga impormasyon online.
Gihulagway sa DOH 7 nga ang maong mga fake news mahimong makadaot sa partisipasyon sa mga bata sa mga importanteng programa sa panglawas.
Ang Philippine National Police ug Department of Education nagsugod na sa ilang dungan nga imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa maong tinun-an sa Cavite. / Veejay Catadman, UP Cebu intern