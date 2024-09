DOH 7 miawhag og panaghiusa batok sa mental health problem

Giawhag ang publiko ug mga hingtungdan nga magtambayayong sa pagsanta sa hikog ug pagminos sa problema nga naglambigit sa mental health.

Ang Department of Health (DOH) Central Visayas niha­tag og gibug-aton sa pagkamahinungdanon sa pagtutok sa pagkadelikado sa hikog ug sa pagpalambo sa kaayohan ug kahimsog sa tanang mga Pinoy.

Sa pagpakigbatok sa stigmatization ug diskriminasyon, ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development (DOH Central Visayas CHD) niduyog sa mga propesyonal ug mga tigpasiugda sa mental health sa pag-awhag sa publiko nga tahuron ang mga pamilya ug mga indibidwal nga naapektuhan sa pagkamatay sa ilang hinigugma.

“Depression and other mental health conditions can strike anyone at anytime. Mental health issues and suicide remain as a major global and regional concern,” pamahayag sa DOH Central Visayas CHD niadtong Biyernes, Septiyembre 20, 2024.

“It’s crucial to observe and support those around us who may be struggling with suicidal thoughts or mental health issues and even those people who may appear okay,” tipik sa pamahayag sa DOH.

Sa mga taho ning bag-uhay, ang DOH Central Visayas CHD nitataw sa pagkahinungdanon sa mental health sa mga rehiyon nga adunay mga tawo nga nawad-an sa ilang kinabuhi samtang nag-atubang sa isyu sa mental health.

Gipadayag sa DOH Central Visayas CHD kon unsa ka dako ang papel sa mga pamilya, higala, ug mga organisasyon aron maseguro nga ang mga panginahanglan makadawat og suporta.

“We urge the public not to stigmatize or discriminate against people suffering from depression or other mental health conditions,” dugang pamahayag sa DOH Central Visayas. / CDF