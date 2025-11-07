DOH 7 mipasidaan sa publiko nga di mag self-medication

Gipasidan-an sa Department of Health Central Visayas (DOH) 7 ang publiko nga di moinom og tambal nga walay resita sa doktor ug magpakonsulta una sa dili pa moinom og bisan unsang antibiotics taliwala sa mga pagbaha nga dala sa Bagyong Tino.
Si DOH Regional Director Joshua Brillantes sa usa ka pamahayag niadtong Nobiyembre 7, 2025, nipahinumdom nga ang mga antibiotics kinahanglan lang imnon kon kini giresita. Nagpahimangno siya nga ang sayop nga paggamit niini mahimong mosangpot sa dili maayong epekto ug makamugna og antibiotic resistance.
Giawhag sa DOH 7 ang publiko nga mobisita sa labing duol nga health center alang sa insaktong pagsusi ug pagtambal kon makasinati og mga sintomas o nagduda nga nataptan og leptospirosis.
Gipahinumdom usab sa DOH 7 nga ang doxycycline, usa ka antibiotic nga gigamit sa pagpugong sa leptospirosis, kinahanglan lang imnon ubos sa pagdumala sa doktor.
Matod sa DOH 7, ang sayop nga paggamit sa tambal mahimong makahatag og side effects sama sa pagsakit sa tiyan, pagkasensitibo sa silaw sa adlaw, ug, sa talagsaong mga kaso, grabe nga allergic reactions. / DPC